Megjelent a Sapientia főiskola folyóiratának legújabb száma

A tanulmányok elektronikus közzététele az OJS (Open Journal Systems) platform alkalmazásával történik, amely szoftver a tudományos, lektorált folyóiratok online megjelenését támogatja.

A folyóirat önálló weboldallal rendelkezik. A legfrissebb szám mellett elérhető az archívum is, amelynek feltöltése folyamatos.

A legújabb lapszámban Serényi Tamás Sch.P. (Világi szolgálatok az egyházban és a piarista rendben), Bakos Gergely OSB (De religione, avagy hogyan olvassuk ma Aquinói Szent Tamást?), Kustár György (A pénzéhes gazdag botránya), Kovács Szilvia (A „misztérium” fogalma Ferenc pápa tanításában) tanulmányait olvashatjuk; a Szerzetesség rovatban pedig Varga Imre Kapisztrán OFM („A gyökértől az Ágacskáig” – Harminc éve alapították meg a „Szécsény Ágacskája” klarissza monostort) írását.

A Recenziók rovatban Puskás Attila, Erich Zenger, Khrisztosz Jannarasz, Jason Ever, Ferdinand Ulrich műveiről, továbbá a Stephen J. McKinney, Thomas O’Loughlin és Tóth Beáta szerkesztésében kiadott, Synodality and the Recovery of Vatican II. A new way for Catholics (Szinodalitás és a II. Vatikáni Zsinat újbóli felfedezése – Új út a katolikusok számára) című könyvről olvashatunk ismertetést.

