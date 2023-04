Megjelent a Vigilia áprilisi száma

„»Köztetek ne így legyen« – figyelmeztette egymással versengő tanítványait Krisztus. Valószínű, hogy figyelmeztetése nem csupán a hatalmi viszonyokra és a hatalmi pozíciók utáni vágyra vonatkoztatható, hanem a keresztények közötti kapcsolatokra általában is, mindarra, ahogyan Krisztus tanítványai megszervezik az életüket és egymáshoz fűződő viszonyukat. Sajnos az újszövetségi idők óta az igazi áttörés még nem történt meg e téren. Mindenesetre az elismerés struktúrái sem jelenthetnek kivételt a krisztusi szabály alól. Miért ismerünk el valakit keresztény kontextusban, miért tartjuk jelentősnek és fontosnak, mit vagyunk készek kiemelni alakjával és életútjával kapcsolatban? Oly magától értetődőnek tűnik, hogy a teljesítményeit, az eredményeit, azt, amit elért és végbevitt, hogy talán fel sem merül másféle értékelési rendszer. Lukács László, aki február 25-én elhunyt, életének 86 éve alatt sokrétű eredményeket ért el, amelyekről sokan és sokféleképpen megemlékeztek az elmúlt hetekben, és lapszámunkban is megemlékeznek róluk sors- és pályatársai. Már önmagában az is kivételes teljesítmény, hogy harmincöt éven át, 1984-től 2019-ig vezette a Vigilia munkálatait” – írja című vezércikkében Görföl Tibor főszerkesztő. Lukács Lászlóra Várszegi Asztrik OSB, Horányi Özséb és Vörös István emlékezik.

A Tanulmányok rovatban Rapkay Réka A lélek beteljesedése Istenben: Ábrahám szenvedése a szentek tapasztalatainak fényében, Rowan Williams Az ukrajnai válság és Solymári Dániel – Tóth Adrienn Anita Ferenc pápa menekültpolitikájának közeli olvasata című tanulmánya olvasható.

Az Isten végtelensége című tematikus összeállításban Puskás Attila „Nem zárta magába a test”. Isten végtelensége és a megtestesülés, Pavlovits Tamás Intueri, admirari, adorare. Isten végtelensége a kora újkori filozófiában és Görföl Tibor Végesként a végtelenben. Az átistenülés újabb értelmezései című tanulmánya szerepel.

A Mai meditációk rovat Kajtár Edvárd Mennyország: vég nélküli a dicséret, mert vég nélküli a szeretet. Elmélkedés Isten szüntelen dicséretéről, az Egyház a világban Dénesi Tamás Ordine et disciplina reformare. Szerzetesi reformok Magyarországon, a Szép/Művészet Martin Ferenc Alkonyatban, Nagy Dénes Természetes fény című írását közli.

A folyóirat szépirodalmi részében Sajgó Szabolcs, Jure Jakob, Gellén-Miklós Gábor, Bokros Judit, Farkas Gábor és Acsai Roland versei, Vörös István novellája és Kutasy Mercédesz Az örökkévalóság történetei című esszéje szerepel.

A Kortárs vers kortárs szemmel rovatban Nádasdy Ádám elemzi Gergely Ágnes Rekviem egy mézmadárért című versét, a Kritika rovatban pedig Kovács István Klaniczay Gábor A boszorkányüldözés története című könyvét.

A Szemle rovatban Jean-Pierre Torrell OP Aquinói Szent Tamás, a lelki mester, Andrew Louth Modern ortodox gondolkodók, Somorjai Ádám OSB Civilizációról civilizációra. Hitéleti írások 1988–2021, Kun Árpád Takarító férfi és Borsodi Henrietta Örömtől fényesül. Közelítések Pilinszky János verseihez című könyvéről találunk ismertetőket.

Vigilia Szerkesztőség/Magyar Kurír