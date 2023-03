Megjelent a Vigilia márciusi száma

„Megválasztása óta Jorge Mario Bergoglio újfajta egyházi kultúra kialakításán fáradozik. Törekvése az első percektől fogva megnyilvánult egy sor külső jelenségben: 2013. március 13-án egyszerű fehér ruhában a legszokványosabb szavakkal köszöntötte az üdvözlésére összegyűlt embereket, nem költözött be a pápai lakosztályba, viseltes cipőben járt-kelt, és nem túl elegáns autókkal közlekedett. Utazásaiban csak tovább fokozódott sajátos lelkipásztori kultúrája, már csak azért is, mert már az első hónapokban olyan menekültekkel találkozott Lampedusa szigetén, akiket a legtöbben elkerülni igyekeztek. A ferenci kultúra írásaiban is ugyanígy megnyilvánul (…) Kár lenne tagadni, hogy az argentin egyházfőnek számszerűen viszonylag csekély, de annál hangosabb ellenzéke van. Ennek azonban nem sok jelentősége van: az Egyház történetében minden egyes zsinat törésvonalakat alakított ki a hívő közösségben, és a Ferenc körüli törésvonalakban csak a II. Vatikáni Zsinat által eredményezett törésvonalak meghosszabbodását kell látnunk. Mindig lesz olyan kisebbség, amely érzelmes nosztalgiával visszakívánja a múltat, de ahogyan nincs visszaút a zsinat előtti időkbe, az is joggal remélhető, hogy a Ferenc előtti állapotokba sem lehet már visszatérni” – írja vezércikkében Görföl Tibor főszerkesztő.

A Ferenc pápa tíz esztendeje című tematikus összeállításban Austen Ivereigh Ferenc pápa és a hatalom megtérése, Török Csaba Ferenc pápával az álmok forrásánál. Megtérésünk és utunk a „láthatatlan város” felé, Solymári Dániel Ferenc pápa menekültpolitikájának közeli olvasata című tanulmánya szerepel. A Mai meditációk rovatban Kuzmányi István Ferenc pápa megítéléséről és gyermeki lelkületéről című írása, a Napjainkban Stan Chu Ilo Ferenc pápa és Afrika című tanulmánya, majd Mit köszönhetek Ferenc pápának? címmel Beer Miklós, Fabiny Tamás, Glózer Rita, Görföl-Tóth Anna és Hiba György SJ válaszai olvashatók.

A Vigilia beszélgetése rovatba Andrea Riccardival készített interjút Görföl Tibor. Az Esszék rovat Marcel Proust A székesegyházak halála című írását közli, Ádám Péter bevezetőjével és fordításában. A Kortárs vers kortárs szemmel rovatban Vörös István A kettévágott köpeny. Versértés Ambianensium tájékán, Győrffy Ákos Havazás Amiens-ben. Szent Márton-apokrif, Tompa Zsófia Havazás Amiens-ben. Koldus-apokrif, Halmai Tamás Boldog nomádok. Balla Zsófia A szünet csodája című verséről, a Szép/Művészet rovatban Ruzsa György A Jugszkaja ikon és a ribinszki víztározó és Zalán Márk Feszület a zenecsatornán. Vallási motívumok Anton Corbijn videoklipjeiben című írása található. A folyóirat a szépirodalmi részében Géczi János, Czigány György, Fehér Enikő, Kálnay Adél, Komálovics Zoltán, Papp-Sebők Attila versei és Kiss László novellája szerepel.

A Kritika rovatban Kemény István elemzi Szávai János A követ minden követ követ című könyvét, S. Ivancsics Evelin pedig a Jezsuiták Magyarországon. A kezdetektől napjainkig című kiadványt. A Szemle rovatban Horváth Orsolya Inspirációk és ellentétek filozófiai és teológiai gondolkodás között, Allan Heaton Anderson Pünkösdi és karizmatikus mozgalmak, Weiner Sennyey Tibor Weöres Sándor kozmikus költészete és titkos világai, Zoltán Gábor Levegőt venni, Győrffy Ákos A távolodásban és Stéphane Arfi Három nap Jeruzsálemben című könyvéről találunk ismertetőket.

A Vigilia honlapján részletek olvashatók a legújabb szám néhány írásából.

Vigilia Szerkesztőség/Magyar Kurír