Megkezdődött a Notre-Dame helyreállításához szükséges 100-200 éves fák kiválasztása

Jóllehet a katedrális boltozatának stabilizálása még nem ért véget, a conches-i erdőben az erdészek már elkezdték a huszártorony helyreállításához szükséges tölgyfák kiválasztását.

Francois Hauet, az erdőmérnökök normandiai egyesületének alelnöke a France Inter közrádióban elmondta: egyelőre a huszártoronyhoz szükséges ácsolathoz válogatják ki a fákat a megfelelő méretek (magasság, minőség, átmérő) alapján. A fák 50–90 centiméter átmérőjűek és 8–14 méter magasak. Conches-ban 15-20 fát választanak ki, de március végéig mintegy ezer fát vágnak ki országszerte.

„Legalább százéves fákról van szó, de akad, amelyik megvan 200 éves is, sőt egy kicsit még régebbi is” – mondta Philippe Gourmain, a Notre-Dame felújításának fakivágási koordinátora a közrádióban, hozzátéve, a fákat ki kell majd szárítani, azaz felfűrészelve 12-18 hónapig pihentetni kell őket.

Az erdők egy részét, amelyekből a tölgyfákat kivágják, még a francia királyok telepítették az egykoron grandiózus francia hajóflotta folyamatos megújításához.

Az erdészeti szakemberek szerint ősszel egy újabb hasonló folyamat kezdődik, akkor majd a katedrális tetőszerkezetéhez szükséges tölgyfák kiválasztásával. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a francia erdők bőséggel rendelkeznek a megfelelő méretű tölgyfákkal.

Philippe Gourmain elmondta: Franciaország mintegy 600 millió köbméter tölgyfával rendelkezik, ami több mint egymilliárd fát jelent, 5 centiméterestől az egyméteres átmérőjűig. A tartalék évente 14 millió köbméterrel nő, és a tartaléknövekedésnek alig a felét használja fel évente az ország.

Emmanuel Macron tavaly júliusban engedélyezte, hogy az eredeti formájában állítsák helyre a ledőlt huszártornyot, jóllehet a francia elnök eleinte azt szerette volna, hogy kortárs építészeti tervek szerint, a 21. század többé-kevésbé merész lenyomatát magán hordozva épüljön újjá a katedrális.

A tervek szerint 2024-re be kell fejeződnie a helyreállításnak, ezért vált sürgőssé a helyreállításhoz szükséges fák kivágása. „Az erdészeti ágazat már a tűzvész után jelezte, hogy felajánlja a szükséges fákat, és a hozzá tartozó munkálatokban is számíthatunk rájuk, így a fűrészelést a huszártorony és a tetőszerkezet helyreállításához is ők végzik majd el” – emlékeztetett Philippe Gourmain. Fák, illetve a hozzájuk tartozó munkálatok biztosításával az ország minden régiója hozzájárul a katedrális helyreállításához.

A székesegyházban 2019. április 15-én csaptak fel a lángok, elpusztítva a tetőzetet és a huszártornyot. Tavaly befejeződött a tűzvész nyomán leomlott huszártorony körüli deformálódott állványzat elbontása, amivel elhárult a további omlásveszély és megkezdődhettek a tényleges felújítási munkálatok.

Forrás: MTI



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír