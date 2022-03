Megkezdődtek az előkészületek a Szent Péter-bazilikában a 2025-ös szentévre

Február 11-én Ferenc pápa levelet küldött Rino Fisichella érseknek, az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa elnökének a 2025-ös jubileumról. Ebben a szentévet „kegyelmi eseménynek” nevezte, és arra kérte a keresztény közösséget, hogy élje meg a szentévet „teljes lelkipásztori jelentőségében”. Miként érinti ez a vatikáni bazilikát? – hangzott az első kérdés.

Gambetti bíboros válaszában kiemelte: A bazilika a 2025-ös nagy jubileumra Péter apostol jegyében készül, aki a neki tulajdonított két levél közül az elsőben a kis-ázsiai hívőkhöz fordul, és arra hívja őket, hogy fedezzék fel újra a remény lelki okait. „Legyen áldott az Isten és Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki minket nagy irgalmában Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott, az élő reményre.” (1Pt 1,3)

A Szent Péter-bazilika mint kegyhely továbbra is a zarándokok lelki feltöltődésének helye kíván maradni. Egy olyan hely, ahol megtapasztalhatjuk a Jézussal való találkozásból fakadó kiengesztelődést, és ahol közösen imádkozhatnak, hogy az Úr igazságosságának és békéjének országa elterjedjen az egész földön. A bazilika továbbá a találkozás és elmélkedés helyszíne is kíván lenni, ahol a pápa által választott témákról – mint a testvériség és az ökológiai megtérés – gondolkodnak. Ezzel is elő akarják segíteni a világjárvány és a háborúk miatt megsebesült világ gyógyulását.

Gambetti bíboros a gyakorlati megvalósítással kapcsolatban elmondta: Megújul a Szent Péter-bazilikában a rendes és rendkívüli lelkipásztori ellátás, hogy „a remény fáklyáját égve tartsa”. Mindenekelőtt spirituális szempontból fontos, hogy lehetőséget kínáljanak az imában és a szentségimádásban való elmélyülésre. Közösségi szempontból is megújul, hogy elősegítsék a péteri lelkiséggel való találkozást a sírhelyen. Végül pedig kulturális szempontból is megújul a kegyhely, hogy lehetővé tegyék a bazilika szakrális műalkotásainak szemlélését.

Arra készülnek, hogy több millió zarándok látogat majd el a bazilikába a világ minden tájáról a szentévhez kapcsolódóan – mutatott rá Gambetti bíboros. A felkészülés három évében tematikus programokat terveznek; 2022-ben a közelség és gondoskodás, 2023-ban a megbékélés és az emlékezet megtisztítása, 2024-ben a politikai szeretet témakörében. A hároméves előkészítési időszakra kiválasztott témák a szentévi bizottság javaslataihoz kapcsolódnak.

Ugyanakkor az új lendületnek köszönhetően, ami a Szent Péter-bazilika káptalanja és a vatikáni plébánia lelkipásztori tevékenységét érinti, a liturgikus szertartások és a szentségek kiszolgáltatásának rendje is változik – tájékoztatott a bíboros. Elindítanak néhány új kezdeményezést, hogy bátorítsák a népi ájtatosság és a szemlélődő imádság különböző formáit. Mauro Gambetti példaként említette a Szent Péternek és Szűz Máriának szentelt – körmenet formájában megvalósuló – elmélkedés és imádság tervét, a keresztúti ájtatosság és a szentségimádás felélénkítését, Jézus életének és az Egyház születésének, Péter apostol tanúságtételének megjelenítését.

A bazilikába látogatók fogadásával kapcsolatban Gambetti bíboros rámutatott: A cél az, hogy mindenki számára lehetővé tegyék a zarándoklat megélését, ami az élet metaforája, valamint egy olyan élmény, amely egyesíti a hívőket és a nem hívőket. Ennek érdekében, miközben átszervezik a látogatók fogadását, tanulmányoznak egy új módszert, amellyel a turistákat elvezethetik a bazilikában őrzött kincsek és a hozzájuk kapcsolódó jelentéstartalmak felfedezésére. Az első lépés az, hogy szétválasztják az áhítat céljából érkező híveket és a turistákat; előbbieknek gyorsabb bejutást biztosító útvonalat biztosítanak, utóbbiak számára pedig ismertetést és idegenvezetést kínálnak, aminek célja, hogy elősegítsék a szépség és az ihlet megtapasztalását, mely a műalkotásokból származik.

A bazilika építészeti és művészeti tevékenységét koordináló Szent Péter Művek pedig küldetésének szellemében támogatja ezt a folyamatot, hogy a híveknek és a látogatóknak még barátságosabb, biztonságosabb, használhatóbb és környezetbarátabb helyszínt biztosítsanak.

A célok eléréséhez, valamint az innováció és a kor által megkövetelt változásokhoz való alkalmazkodás jegyében kiaknázzák a technológia kínálta lehetőségeket. Emiatt külön informatikai irodát hoztak létre.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Bókay László



Magyar Kurír