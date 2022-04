Megnyílt a Szent Vér lelkigyakorlatos ház Bátán

Az egykori plébániaépület modern felszereléssel, de klasszikus hangulatot idézve várja a vendégeket. A helyszín alkalmas lelkigyakorlatok, lelki napok szervezésére, egyéni és családi elcsendesedésre, pihenésre. Optimális befogadóképessége 11 fő, de maximum 14 fő egyidejű elszállásolására is alkalmas az épület.

Egy egyágyas, két kétágyas, két háromágyas, és szükség esetén egy négyágyas szoba áll a vendégek rendelkezésére. A házhoz társalgó, melegítőkonyha, klasszikus kis ebédlő és 50 fő befogadására alkalmas, modern technikával felszerelt rendezvényterem tartozik. A szomszédos bazilikában lehetőség van egyéni és csoportos imára a bazilika liturgikus rendjén kívül is.

A lelkigyakorlatos ház a középkori bátai bencés apátság helyén áll, ahol az 1350-es évek elején eucharisztikus csoda történt. A kételkedő pap kezében az átváltoztatott ostya vérezni kezdett, s a vérzés jelensége folyamatos maradt, ezért a középkori források gyakran nevezik sanguinolens hostiának, azaz vérző ostyának. IV. Jenő pápa 1434-ben hivatalosan is búcsújáró hellyé nyilvánította, amelyet a középkorban nemcsak „csodálatos népsokaság” látogatott, de uralkodóink is megfordultak Bátán – volt, aki többször is. 1539-ben egy török támadás pusztította el a kegyhelyet; a források szerint tízezer embert mészároltak le vagy hurcoltak fogságba.

1938–39-ben épült újjá a kegyhely, s azóta az Oltáriszentség tiszteletének egyetlen kegyhelye Magyarországon. A török időkben elpusztult az eucharisztikus Szent Vér ereklye, ezért 2017-ben Udvardy György megyéspüspök kérésére a nyitrai püspök megosztotta a garamszentbenedeki Szent Vér ereklyét, amely Krisztus halotti leplének egy darabját tartalmazza, így a kegyhelyen ma ez az ereklye tisztelhető.

A kegyhely területén található egy történelmi képes tanösvény, amely a kegyhely gazdag múltját mutatja be. Az itt járt uralkodóknak állít emléket a „Királyok útja”, mely a Bátán járt tíz király portréját mutatja be, s amelyen eljuthatunk a hegyoldalban kialakított pihenőig. Ugyancsak megtekinthető az egykori apátsági épület alapfala, besétálhatunk a kolostor kerengőjébe, az egykori kegytemplomba, valamint a kegykápolna területére. A parkoló mellett történelmi játszóteret alakítottak ki a gyerekeknek, mely a mohácsi csatát idézi meg; Bátának ugyanis fontos szerep jutott az ütközetet megelőző hetekben: itt gyülekezett a hadsereg, itt választották meg a fővezéreket, s itt gyónt és áldozott a csata előtt a király.

Akik lelkileg is töltekezni kívánnak, a bazilika és az ereklye látogatása mellett keresztutat végezhetnek a templom melletti teraszon, illetve lehetőség van rózsafüzér-imádságra, amelynek állomásai felvezetnek a templom melletti domb tetejére, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Duna-ártérre és a környező településekre.

Annak, aki megfordul a kegyhelyen, érdemes megnéznie Báta látnivalóit, a bátai Tájházat, a Halászmúzeumot, a Czencz János-emlékkiállítást, az ipari műemlék Szivattyútelepet, a Fekete Gólya házat, a festői szépségű Kálváriát a Duna felett, valamint kirándulni lehet a Gemenci-erdőben is. Kirándulási lehetőségként pedig könnyen megközelíthető a közeli Bátaszék, Grábóc, Baja és Mohács.

Bejelentkezni, szállást foglalni a bata@pecs.egyhazmegye.hu e-mail-címen lehet.

További információt ITT találhatnak.

