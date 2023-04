MÉGSE VETTÜK ÉSZRE – Lackfi János versével kívánunk áldott, örömteli, fényes húsvéti ünnepet!

Lackfi János

MÉGSE VETTÜK ÉSZRE





Bandukolunk az emmauszi úton

lóg az orrunk nagyon,

be kell fizetni a törlesztőrészletet,

nagyikának bevásárolni, nem bírja cipelni,

nagy ajándék, hogy még ellátja magát,

a munkahelyen rengeteg a túlóra,

az osztálykirándulás kész vagyon,

az embernek feltámadni sincs ideje.

Pedig olyan nagy reményeink voltak,

Uram, valahányszor megszólaltál,

csak úgy perzselt a szavad,

és annyira nyilvánvaló volt,

hogy közel van az Isten, bennünk, velünk,

hozzánk akar bújni, miénk az ő országa,

mesés öröksége, és nem csak a távoli

jövőben, hanem már most.

Aztán baktatunk tovább az emmauszi

úton, rezsiszámla, parkolási bírság,

érzelmi hullámvölgyek, a trappista

ára is az egekben, de nem azokban

az egekben, amelyekről olyan ízzel

tudtál szólni, hogy vágyakoztunk rájuk

teljes szívvel, minden erővel.

Aztán bandukolunk az emmauszi úton,

és valahogy széttöredezett már

minden, ami egyben volt, amit

te ragasztottál egybe színeváltozásoddal,

erőddel, lendületeddel, mindig tudtad,

mit tegyél és mit ne, meghalt a barátod,

de nem rohantál fejvesztve hozzá,

maradtál még két napig, tanítottál,

és igazad lett, jutott még bőven időd

Lázárt feltámasztani, mi meg úgy

imbolygunk a saját időnkben,

sosem tudjuk jól beosztani,

kifutunk belőle, spirálba kerülünk,

lekéssük a határidőket, marokszámra

szórjuk el a perceket, amire nem kellene.

Tudod a feltámadás idejét is, Uram,

de mi hogyan igazítsuk karóráinkat

a tiédhez, mikor te a szívedben

hordod a naptáradat, nem látni a

mellkasodon keresztül?

Ballagunk az emmauszi úton,

még meg kéne sütni a bejglit,

lepucolni az ablakokat, ragyogjon

a lakás, és akkor egy idegentől kell

megtudnunk, merre hány méter

az Isten országa, és hogy lesz feltámadás,

sőt, már most is van, itt ballag

mellettünk, fel sem ismerjük,

csak amikor teljesen össze vagyunk

törve már, ő pedig megtöri a kenyeret,

és a két falat között bezuhog

a fény, ami eddig is itt sistergett,

mégse vettük észre.

Fotó: Brooklyn Museum (James Tissot: Emmauszi zarándokok)

A vers nyomtatott változata az Új Ember 2023. április 9-16-i ünnepi számában jelent meg.