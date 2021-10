Megújul Jeruzsálemben a Via Dolorosa

A Via Dolorosa, vagyis az óváros egyik utcája, ahol a feltevések szerint Jézus a keresztet hordozta, Jeruzsálem egyik fontos zarándokútja. Egy körülbelül 600 méteres szakaszról van szó, amely a Szent Sír-templomnál, vagyis a Golgota feltételezett helyén épült szentélynél ér véget. A Via Dolorosán már a 15. században keresztút létesült: kilenc stáció az útszakaszon, míg további öt már a Szent Sír-templomban található.

A jeruzsálemi önkormányzat kihasználta az alkalmat, hogy a pandémia miatt jelenleg nem vezetnek zarándoklatokat és a turistautakat az országba, hogy elvégezze a kiemelkedően fontos útvonal felújítását. A munkálatok során megújul többek között az útszakasz kövezete, amire a szentföldi ferencesek szerint a kritikus körülmények miatt már nagy szükség volt. Előreláthatólag egy hónapig tartanak majd a munkálatok.

A szentföldi ferences kusztódia beszámolója szerint mintegy negyven évvel ezelőtt végeztek hasonló nagyszabású felújítást a Via Dolorosán, azóta csak kisebb munkálatokat hajtottak végre a szükségnek megfelelően. Most sürgőssé vált a felújítás, hiszen az úton található alacsony lépcsőfokok széttöredeztek, megrongálódtak, egyes helyen lyukak keletkeztek, ami veszélyessé tette a közlekedést. Az útszakasz padlózatának felújítása a föld alatti elektromos hálózat megújulását is lehetővé teszi.

A szentföldi ferencesek zarándokok nélkül is hetente végigjárják a Via Dolorosát, megélve a hagyományos Via Crucist.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír