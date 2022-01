Megújul a nagyváradi magyarság egyik meghatározó épülete, az Ady-líceum

A RomKat.ro erdélyi katolikus hírportálnak Vad Márta igazgató elmondta, a felújításról szóló dokumentum aláírásával az iskola 250 éves jubileumi ünnepségsorozatát is megnyitották, amely révén az intézmény orsolyita örökségét viszik tovább. 1772-ben Szenczi István kanonok ugyanis hét Kassáról érkezett orsolyita nővérre bízta a feladatot, hogy a városban leányiskolát alapítsanak. Az intézményben 1772 őszén kezdődött meg a tanítás.

„Mi az ő hagyományaikat nagyon nagy tisztelettel visszük tovább” – fogalmazott Vad Márta, hozzátéve, hogy aki végigmegy az iskolán, megérzi, hogy a hely szelleme kötelez. Ugyanakkor fontosnak tartják, hogy a 21. század elvárásainak is megfelelő legyen mindaz, amit a diákoknak nyújtanak.

Az iskola régóta felújításra szorul, ezért az intézmény a Partium Alapítvány anyagi támogatásával már korábban átfogó felmérést készíttetett a nagyobb barokk szárnnyal is rendelkező műemlék épületről. Ez a dokumentáció képezte az alapját annak a kormányhatározatnak, amellyel a román kormány támogatta a fejlesztési minisztérium által finanszírozandó felújítást. A kormányhatározat a nyáron jelent meg, és decemberben hirdették ki a felújításra pályáz végző kivitelezőt, amely egy hét cégből álló konzorcium.

Az épület felújítása a tervek szerint 26 hónapig tart majd, ebből 2 hónap a tervezés, illetve 2 év a kivitelezés – közölte Vad Márta igazgató, hozzátéve, az épület ilyen átfogó, teljes körű rehabilitációjára eddig nem került sor. A napokban elkezdődnek azok a tárgyalások is, amelyeken megbeszélik a munkafolyamat pontos fázisait, ami azért is fontos, mert az iskolában a munkálatok alatt is folyamatos lesz a tanítás.

A felújításról szóló szerződés aláírásakor az aláírók mellett jelen volt Szabó Ödön helyi parlamenti képviselő, Pető Dalma önkormányzati képviselő, Kéry Hajnal főtanfelügyelő-helyettes, a felújításban részt vevő tervező és kivitelező cégek, valamint a román és magyar sajtó képviselői, illetve az iskola tanári karának és diáktanácsának néhány tagja is.

Az eseményen Vad Márta igazgató röviden ismertette az iskola történetét az orsolyita nővérek megérkezésétől a jelenig, a ma 28 osztállyal és az idei tanévtől kezdődően már 4 szakprofillal működő tanintézményig.

Cseke Attila miniszter arról is beszélt, hogy Bihar megye egyik legjelentősebb magyar tannyelvű középiskolája számára kiemelt fontosságú épületének helyrehozatala.

Böcskei László megyés püspök azt emelte ki, hogy a templom és az iskola mindenkori alappillérei a kultúrának, a fejlődésnek.

A felújítást tervező cég nevében Emődi Tamás építész képes beszámolóban rövid áttekintést nyújtott az iskola építésének szakaszairól 1772-től kezdődően az 1920-30-as évekig, amikor az utolsóként felépülő szárnyak is megépültek. Azt is megmutatta, melyek azok az épületrészek, amelyeket az eredeti barokk stílusban fognak restaurálni.

Az aláírást követően a megjelent vendégeket, meghívottakat állófogadásra invitálta az iskola vezetősége – foglalta össze az ünnepélyes esemény részleteit Kirkósa Enikő az iskola honlapján.

