Megújult a 80 éves ondi Magyarok Nagyasszonya-templom

Ternyák Csaba egri érsek szentmise keretében áldotta meg a megújult épületet, melyen nemcsak az egyházközség hívei, hanem a település református gyülekezetének tagjai is részt vettek. Az eseményen jelen volt Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár is.

A főpásztort köszöntő Danyi László, az egyházközség világi elnöke felidézte a múlt eseményeit, miszerint a II. világháború után a helyi közösség felekezettől függetlenül összefogott, és fél év alatt felépítették az épületet. „Templomunk az összetartozás biztos bástyája. A feladatunk az, hogy megőrizzük és élettel töltsük meg ezeket a falakat.”

Prédikációjában Ternyák Csaba érsek rámutatott: a nagyböjt lehetőséget ad arra, hogy az életünkről elmélkedjünk, Isten ajándékaként tekintsünk rá és jobbá váljunk. Az Úr mindig lehetőséget ad arra, hogy új életet kezdjünk. Ezt egyetlen feltételhez, a megtéréshez köti. A szentgyónásban, bűnbánatban lehetőségünk van terheinket, bűneinket letenni és megérezhetjük Isten szeretetét.

A Szentlélek segít bennünket a megújulásban, a lélek szerinti életben. Mint mondta, felekezettől függetlenül mindannyiunkban közös a feltámadásba vetett hit. Ezért tudunk katolikusok és reformátusok testvérként tekinteni egymásra.

Húsvét csodálatos ajándéka, Jézus feltámadása az örök élet ígéretét jelenti számunkra. Ez az a biztos alap, amely segít, hogy a mai zaklatottsággal teli világban is tudjunk békésen, szeretettel tekinteni egymásra és minden embertársunkra. A főpásztor azért imádkozott, hogy a templom közössége megerősödjön ebben a hitben, és ne a test, hanem a lélek szerint éljen.

A szentmise végén Marosi Balázs plébániai kormányzó köszönetet mondott mindazoknak, akik anyagi támogatással vagy kétkezi munkájukkal segítették a felújítási munkálatokat. A Szent István Televízió kérdésére elmondta, két temploma van Ondnak, egy református és a 80 éves katolikus templom. Nagyon sokáig a reformátusoknál esperesi központ volt Ond, a katolikusoknál pedig hosszú ideig volt helyben lakó plébános. A település lakosai lokálpatrióták, szeretik szépíteni, rendben tartani a közösségi tereiket, így a templomot is, amely az összetartozást jelképezi számukra.

A régi világból a templom, a hit, a vallás, az imádság stabil pont maradt az életükben, és a hívek ragaszkodnak is ehhez a stabilitáshoz.

Az ünnep szeretetvendégséggel zárult.

A felújítás során kicserélték a nyílászárókat, a tető- és a toronyszerkezetet felújították, lefestették a homlokzatot, valamint restaurálták és kifestették a belső teret. A beruházás főegyházmegyei és állami forrásból valósult meg.

