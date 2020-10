Megújult a Hétfájdalmú Szűz-plébániatemplom Válon

Kovács Zoltán plébános köszöntőjében úgy fogalmazott, minden templom Isten dicsőségét hirdeti, valamint a közösség megújulásának helye és forrása is. Az impozáns, kincseiben gazdag épület kulturális örökségünk része, és felemelő érzés, hogy most a bérmálkozók a Szentlélek megerősítését ebben a szép szakrális térben kérik.

Spányi Antal megyéspüspök beszédében méltatta a templom külső szépségét, és felhívta a figyelmet a belső tartalom fontosságára, hiszen a közösség ereje, jelenléte teszi a templomot élővé. A belső ragyogás a lélektől fakad.

A főpásztor arról is beszélt, hogy most, amikor a járványhelyzet miatt sokan hiányoznak a templomokból, jó, hogy ennyien összegyűltek az Isten házában, hogy – betartva az egészségügyi előírásokat – mégis szívmelengető esemény lehet Válon a bérmálkozás. A fiatalokat arra biztatta, merjenek bátran kiállni hitükért, akkor is, ha megmosolyogják őket érte. Manapság nem ritka sajnos, hogy sokféle fenyegetettséggel kell szembenézniük azoknak, akik kereszténységüket vállalják.

Az ünnepségen beszédet mondott Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos. Hangsúlyozta, Magyarországnak működnie kell, sok a feladat, de szükség van ilyen alkalmakra, amikor feltöltődhetünk, amelyekből erőt merítünk. Beszélt arról is, hogy ma Magyarországon az értékmentés az irányadó, emellett kötelezte el magát a kormány, ezért újulnak meg a templomok, az iskolák, a közösségi terek.

Bechtold Tamás, Vál polgármestere az Ürményi-Dreher család hagyatékának megmentéséért mondott köszönetet, hívőként először is Istennek, közéleti személyként a kormánynak, az egyházmegyének és az elkötelezett váliaknak. Elmondta, a Hétfájdalmú Szűz-templom 1819 és 1824 között épült Josef Franz Engel és Franz Heine építészek tervei alapján. 1854. október 8-án szentelte fel az egykori váli plébános, Farkas Imre, aki ekkor már székesfehérvári megyéspüspök volt.

A külsőleg teljesen megújult kétszáz éves katolikus templom részben belülről is renoválták. A hazai klasszicizmus egyik kiemelkedő példájának számító épület a Székesfehérvári Egyházmegye egyik legnagyobb temploma. Befogadóképessége meghaladja a váli egyházközség igényeit, ám komoly építészeti és kultúrtörténeti értéket képvisel.

A beruházás keretében több mint 6 ezer négyzetméteren állították helyre a homlokzatot, valamint több mint ezer négyzetméternyi terület kapott szigetelést. A templomfelújítás mintegy 600 millió forintos bruttó költségéből 500 millió kormányzati támogatás volt, a többit az egyházmegye biztosította.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Bechtold Tamás és Fehérvár TV

Magyar Kurír