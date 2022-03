Megújult a Kaposvári Egyházmegye Porta Pacis lelkigyakorlatos központja

„Az elmúlt években egy csodának lehettünk tanúi – fogalmazott Mester Balázs, Bárdudvarnok polgármestere. – Egy olyan infrastruktúra épült fel itt a határban, hogy mindenki elcsodálkozik rajta. Azonban nemcsak az épületek gyarapodtak, hanem a lelkiség is, amely sugárzik és hatással van az itt élőkre, és lassan, csendesen jó irányba tereli őket. Hiszek a gondviselésben, hiszem, hogy azért jött létre ez a lelkigyakorlatos központ, mert nemcsak az idelátogatóknak, hanem nekünk is szükségünk van arra, hogy lassan, csendben mi is épüljünk, fejlődjünk, és valami újat tudjunk mutatni a környezetünknek.”

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete” – idézte a Szentírás szavait Szászfalvi László országgyűlési képviselő, majd elmondta, az egyházakra nemzetmegtartó erőként tekintenek, és ezt a nemzeti hitvallást rögzítették az új Alaptörvényben is. A képviselő hangsúlyozta, hogy a mostani viszontagságos időkben békére van a legnagyobb szükség, a bárdudvarnoki lelkigyakorlatos központba érkezők pedig biztosak lehetnek abban, hogy ezen a helyen számukra a lelki béke megadatik.

A bencések által a Kaposvári Egyházmegye részére száz évre használatba adott ingatlanegyüttesben helyet kapott központot Világos Krisztián katolikus plébános vezeti. A Porta Pacis eddig 99 főt tudott befogadni és ellátni, évente háromezer ember fordul meg itt. A ház alapköveit egykoron Váli Ancilla bencés nővér rakta le. A legutóbbi bővítés alkalmával épült meg a most megáldott, 120 fő befogadására alkalmas konferenciaközpont, a hat, egyenként 4x2 fő elszállásolására alkalmas apartmanház, valamint az a három erdőszéli remeteház, mely 12 fő részére kínál helyet az elcsendesedéshez.

Világos Krisztián bárdudvarnoki plébános, a központ vezetője beszédében felidézte a lelkigyakorlatos ház történetét. Kiemelte, hogy igyekeztek olyan kompromisszummentes helyet létrehozni, ahol a magas minőség és az ellátás színvonala biztosítja azt, hogy semmi se terelje el a figyelmet a lényegről és a lelki feltöltődésről.

Varga László megyéspüspök ünnepi köszöntőjében az Egyház közösségépítő szerepét hangsúlyozta, amely az egységet építi egy megosztott világban. Mint mondta, az Egyháznak vonzónak kell lennie.

Az egyházmegyei lelki élet egyik központja volt eddig is, és lesz a jövőben is a Porta Pacis Lelkigyakorlatos Ház a hozzá tartozó központtal – hngsúlyozta a püspök, és kiemelte, a létesítmény nemcsak a hívőket és a lelkigyakorlatokra érkezőket várja, hanem mindenkit, aki elcsendesedésre vágyik.

Az ünnepi köszöntőt követően a főpásztor megáldotta a lelkigyakorlatos központot.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Magyar Kurír