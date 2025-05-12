Megújult a pálos nővérek honlapja

2025. augusztus 29., péntek
A megújult honlapon a rend történetéről, az Első Remete Szent Pál Monasztikus Nővérek lelkiségéről, az alapítóról és a pálos nővérek küldetéséről, a szolgálatokról, valamint az engesztelő családról is olvashatunk.

A rend lelkisége kontemplatív, engesztelő. Más szemlélődő rendben is él az engesztelés gondolata, itt azonban fogadalmat is tesznek a szerzetesnővérek az állandó engesztelésre.

A közösséget Esztergomi Boldog Özséb Engesztelő Nővérei (Boldog Özséb Nővérek) néven Csipke Rózsa Mária Margit örökfogadalmas vizitációs nővér alapította 1989-ben Márianosztrán, pálos segítséggel, pálos lelkiség szerint.

A rend egyházjogi státusza akkor – mint a szerzetesrenddé válás első fokozata – magántársulás volt. Céljuk az engesztelés. Az életforma kontemplatív, monasztikus.

Az első nővérek 1991. január 20-án, Esztergomi Boldog Özséb ünnepén öltöztek be.

Mivel a márianosztrai épület nem volt alkalmas a szerzetesi életre, elfogadva a nyíregyházi főesperes meghívását, 1991-ben monostorépítés reményében Kálmánházára költöztek át. Közben 1992 decemberében a Nógrád megyei Erdőkürtön monostorépítésre alkalmas, közel 2 hektárnyi területet kaptak ajándékba az önkormányzattól.

1995-ben Keszthelyi Ferenc váci megyéspüspök consociatio publica – hivatalos társulás – státuszára emelte a közösséget.

1998-ban a még nem kész, de már lakható erdőkürti monostorba költözött a közösség, s így folytatták tovább – anyagi lehetőségeink szerint – a munkálatokat. 1999. október 8-án szentelte fel Keszthelyi Ferenc megyéspüspök Magyarok Nagyasszonya titulusú monostort.

2003-ban a Magyar Pálos Rend elfogadta a közösséget a rend induló női ágának, mivel szükségét érezték annak, hogy apostolkodó, egyre nehezebb pasztorációs életüknek erősebb imaháttere legyen. Ekkor változott meg a közösség neve a jelenleg is használatos Első Remete Szent Pál Monasztikus Nővérei elnevezésre.

Alapító elöljárójuk, Csipke Rózsa Irgalmas Jézusról nevezett Mária Margit anya 2005-ben hunyt el. Jelenleg Vas M. Teréz nővér tölti be az elöljárói tisztséget.

Az új honlapot – a nővérekkel való folyamatos egyeztetés mellett – Mészáros Lajos és Andrea készítették, és IDE kattintva lehet rajta barangolni.

Fotó: palosnoverek.hu

