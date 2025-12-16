Megújult a szendrői Assisi Szent Klára Római Katolikus Óvoda

Az ünnepélyes átadás a gyermekek műsorával kezdődött, majd köszöntők hangzottak el.

Elsőként Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár szólt a jelenlévőkhöz, aki elmondta, hazánkban ettől a tanévtől kezdve óvodáskortól a középiskola befejezéséig 270 ezer gyermeket oktatnak egyházi fenntartású intézményekben. Az óvodaprogramon belül a Katolikus Egyház az elmúlt években 123 óvoda építését, illetve felújítását, bővítését vállalta. Ebből 49 teljesen új, a többit, így a szendrői intézményt is felújították az elmúlt években.

Csuzda Gábor, a térség országgyűlési képviselője sorra vette a városban az elmúlt években megvalósuló felújítási munkálatokat, melynek eredményeként megújult a református általános iskola, óvoda és bölcsőde, újjáépül a tornacsarnok, megújul a város közvilágítási hálózata, valamint a tervek szerint új helyre költözik a mentőállomás.

A katolikus óvoda felújítása, bővítése hozzájárul a gyermekek biztonságos környezetben való szeretetteljes neveléséhez. A gyermekek nemcsak tudást és készségeket, hanem értékeket, hitet, Isten-szeretetet, közösségi élményt és odafigyelést kapnak a pedagógusoktól.

Szűcs Zsolt plébános háláját fejezte ki a felújításért, és kiemelte, hogy nemcsak az épület a lényeges, hanem az is, hogy a mindennapokban fontos helyet kap a Jóisten. Arra buzdított, hogy az ott dolgozó óvodapedagógusok maguk is mindig szakítsanak időt az Istennel való kapcsolatra, ebből a kapcsolatból töltekezve tudják türelemmel, szeretettel és odafigyeléssel nevelni a gyermekeket.

Szaniszló János polgármester elmondta: régóta dédelgetett álma valósult meg azzal, hogy az Egyház átvette az óvodát. Hangsúlyozta, hogy az itt élő gyermekeket az oktatással lehet leginkább felzárkóztatni és pozitív jövőhöz segíteni.

Báriné Ujvári Krisztina, a szendrői Assisi Szent Klára Római Katolikus Óvoda igazgatója az intézmény névadójáról szólva elmondta, ő az egyszerűség, alázat, szerénység példaképe. Az ő szellemiségében, a családokkal szorosan együttműködve nevelik a gyermekeket, megteremtve számukra az esélyt személyiségük kibontakoztatásához. Teszik ezt most már egy teljesen megújult környezetben, hiszen a nyár folyamán új nyílászárókat, radiátorokat, világítótesteket szereltek fel, a csoportszobákban padlózatot cseréltek, megújult a tetőszerkezet és külső szigetelést is kapott az épület.

A köszöntők sorát Ternyák Csaba egri érsek zárta, aki azt a kérdést tette fel, hogy miért van szükség a kereszténységre, miért választották a szülők számos településen, így Szendrőben is, hogy szeretnék, ha az Egyház átvenné azt az intézményt, amelyben a gyermekük tanul, nevelkedik. Az Egyház egy különleges módszerrel, az evangéliummal, Jézussal, a megtestesült Szeretettel együtt végzi tevékenységét.

Az Egyház számára a Szeretet nem egy elvont fogalom, hanem valaki, aki megtestesült, emberi alakot öltve közénk jött és az életét adta értünk. Ezt a szolgáló szeretetet adják tovább az intézmények pedagógusai is a gyermekekkel és a családokkal végzett munka során. Ezt a különleges szeretetet érezték meg a szülők, amikor az egyházi fenntartás mellett döntöttek.

Köszöntőjét követően a főpásztor megáldotta a felújított, kibővített óvodaépületet, mely immár 210 kisgyermek befogadására vált alkalmassá.

Szöveg: Pap Ildikó

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír