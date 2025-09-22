Megünnepelték a székesfehérvári Jézus Szíve-templom felszentelésének 114. évfordulóját

Hazai – 2025. szeptember 22., hétfő | 8:00
Orgonaszenteléssel és a megújított plébánia megáldásával ünnepelték szeptember 17-én a székesfehérvári Jézus Szíve-templom felszentelésének 114. évfordulóját. Spányi Antal megyéspüspök ünnepi szentmisét mutatott be Szakács Péter püspöki titkárral, Ugrits Tamás plébánossal és mindazokkal a papokkal együtt, akik korábban a vízivárosi plébánián szolgáltak.

A főpásztort Ugrits Tamás plébános köszöntötte, és hangsúlyozta, Jézus szeretetének tisztelete ma is szól hozzánk, ma is áldást hoz nekünk.

A templomot Jézus Szent Szívének tiszteletére szentelték fel, „ami nem más, mint Jézus szeretetének szimbóluma. Az ő szeretete abban is megnyilvánul, hogy számít neki, hogy mi történik velünk; az örömünk az ő öröme, a bánatunk az ő bánata, a keresztünk az ő keresztje – mondta a templom plébánosa. – A szeretet jele, hogy nekünk is számít a másik ember; hogy nem mindegy, hogyan érzi magát, nem mindegy, hogy milyen az ünnepünk, hogyan telik meg lelki tartalommal.

Kérem püspök atyát, ebben a szentmisében erősítse meg bennünk azt a tudatot, hogy számítunk Jézusnak, hogy számítunk egymásnak, és azt is, hogy számíthatunk egymásra” – fogalmazott Ugrits Tamás.

A köszöntőt követően Spányi Antal püspök megáldotta a templom újonnan vásárolt orgonáját.

A szentmisében a főpásztor a templomot egykor felszentelő püspök, Prohászka Ottokár alakját idézte fel, aki úgy akart élni, hogy Isten szeretetét kiérdemelje. 

Jézus Szívének ünnepe, Jézus Szívére való gondolatunk, az ő tiszteletére fölszentelt templom puszta létével arra hív, hogy mi is felismerjük: Isten szeret bennünket. Nem úgy szeret, ahogy megrendeljük, hanem „annál sokkal különb módon, annál sokkal érzékenyebb, szebb és gazdagabb módon – emelte ki a megyéspüspök. – Legyenek emberi gesztusaink az Isten szívéből jövő gesztusok, amelyek egészen átölelnek és átformálják minden emberi kapcsolatunkat, és elmélyítik az Istennel való személyes találkozásainkat az  szeretetében”.

Ugrits Tamás plébános a szentmise végén meghívta az ünneplő közösséget a plébánia udvarára, ahol a főpásztor megáldotta a megújult plébániaépületet.

