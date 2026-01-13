Melléjük szegődöm – Újra időspasztorációs tréning indul az MKPK Családbizottsága szervezésében

A tréning célja az aktív idősödést és az időskori értékek megélését támogató önkéntes, hitben élő mentorok képzése, akik kis közösségeket, programokat szerveznek helyben, egyházközségi szinten, illetve támogató módon vezetnek beszélgetéseket, szükség esetén szakembereket vonnak be a programokba.

A tréningre jelentkezhetnek papok, hitoktatók, lelkipásztori kisegítők, állandó diakónusok, akolitusok és animátorok, továbbá olyan keresztény szakemberek, akik idősekkel foglalkozó szociális munkások vagy az idősellátásban dolgoznak, és már vezetnek vagy szeretnének indítani időscsoportot.

A mentorok célcsoportja az időskori életszakaszba lépők és időskorúak, akik vallásosak, akik vallásosak a maguk módján, akik adott életkorban elhagyták a hitüket, akik most keresnek kapaszkodót.

A cél olyan helyi, alulról szerveződő kisközösségi fórumok, kapcsolatok létrehozása, melyekben az életkorral járó kihívásokról és hitbéli kérdésekről, spiritualitásról szó esik, válaszok születnek, és lehetőség nyílik tapasztalatcserére.

A tréning időtartama: 4 teljes nap (4×8 óra), plusz egy bentlakásos záró hétvége.

Csoportlétszám: minimum 10 – maximum 16 fő.

A részvétel feltételei:

– lelkipásztori ajánlás;

– kérdőív kitöltése, a teljes körű részvétel vállalása;

– olvasnivalók, feladatok elvégzésének vállalása;

– minimum középfokú végzettség;

– személyes (online) meghallgatáson való részvétel.

A tréning elvégzéséről tanúsítványt kapnak a résztvevők.

A végzett önkéntes mentorokat két alkalommal közös konzultációs lehetőség segíti jelenléti formában, szükség szerint pedig online kapcsolatba léphetnek a képzés vezetőivel.

A tréning vezetői: Benkő Ágota, Leleszi-Tróbert Anett Mária és Tóth András atya.

A tréning témái:

– az önkéntesség fogalma, keretei, szabályai;

– a demográfiai folyamatokból fakadó társadalmi kihívások;

– az Egyház tanításának tükrében tárgyaljuk az idősödő korosztály pasztorációjának alapelveit;

– az időskori életfeladatok termékeny megélésének útjai, a spiritualitásban és vallásgyakorlásban rejlő erőforrások;

– a programszervezés, közösségépítés, csoportvezetés alapismeretei – konkrét projekt kidolgozása kiscsoportban

A tréning elméleti blokkokból és intenzív csoportmunkából áll. A résztvevők haladását jegyzet segíti.

A program az MKPK Családbizottságának támogatásával valósul meg, a résztvevőknek csak az útiköltséget kell vállalni.

A tréning helyszíne: az MKPK irodaháza, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.

A tréning időpontjai: március 10.; március 24.; április 16.; május 14. záró hétvége: június 13–14.

A jelentkezési űrlap IDE kattintva található.

Jelentkezési határidő: január 22.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt:

Marton Zsolt családreferens püspök és a program trénerei

Forrás és illusztráció: MKPK Családbizottsága

Magyar Kurír