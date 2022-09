Mentés másként – Riportkönyv a Máltai Mentőszolgálat történetéről

Három évtized mentés, mintegy hatszáz önkéntes, több mint 110 ezer beteg ellátása és megannyi történet. Mi a közös egy mérnökben, egy jogászban, egy katolikus papban, egy rendőrben és egy osztályvezető főorvosban? Szabadidejükben mentősként vállalnak szolgálatot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mentőautóján. Az ő történetüket írta meg Parák Eszter és Radványi Benedek a Máltai Szeretetszolgálat legújabb kiadványában.

A Mentés másként című könyvben az 1991-ben alapított Máltai Mentőszolgálat három évtizednyi történeteit gyűjtötték össze, kiegészítve eddig sehol nem látott fotókkal, beszédes adatokkal. Rövid vallomások, mélyinterjúk és személyes történetek mutatják be az önkéntes mentés hagyományát felélesztő Máltai Mentőszolgálatot.

A kötet bemutatóját a Máltai Mentőszolgálat alapításának harmincadik évfordulójára tervezték, de a koronavírus-járvány miatt elhalasztották, és a csapat legújabb, adományokból vásárolt új rohamkocsijának átadóján, szeptember 9-én ismerhette meg a könyvet a közönség.

A könyv a Máltai Mentőszolgálat harminc évét öt nagy korszakra tagolja, melyeket képekkel, történetekkel és az adott korszak meghatározó mentős személyiségével készült interjúval mutatnak be. Az öt fejezetet a Máltai Mentőszolgálat ikonikus járművei, a korszakban a legmodernebb felszereltségű rohamkocsik képei vezetik be, hiszen minden új autó új technológiát, új lehetőségeket és új lendületet vitt a szolgálatba. A fejezeteket határoló festményeket a könyvet tördelőként jegyző Veloz Nóra készítette. A lapszéleken önkéntesek válaszolják meg az első olvasásra egyszerűnek tűnő kérdést: miért vállalják civil foglalkozásuk mellett a szolgálatot a Máltai Mentőszolgálat mentőautóján? A fejezeteket záró képválogatásokkal végigkövethető a mentőszolgálat fejlődése a legelső mozgóőrségtől a legújabb mentőautó megérkezéséig. A könyv képszerkesztője Kovács Bence fotóriporter, aki saját fotói mellett a csapat önkénteseitől válogatott fényképeket a kiadványhoz, köztük Kertész Gábor fotóriportertől, aki egyúttal a Máltai Mentőszolgálat szekundánsa, segédápolója is volt.

A könyv egyik szerzője, Radványi Benedek újságíró kiemelte: a harmincéves Máltai Mentőszolgálat bemutatásakor nemcsak arra koncentráltak, mi, mikor és hogyan történt. „Ez is kiderül a könyvből, mert kronologikus felépítésű. De volt még két másik nagyon fontos kérdésünk. Az egyik, hogy milyen ez a társaság, mi jellemzi őket, és erről rengeteg történet szól. Akárhol ki lehet nyitni a könyvet, és egyet elolvasva az ember képet kaphat a máltai mentésről. Volt egy másik fontos kérdésünk, és ezt tényleg nagyon röviden tettük fel. Egyszóval: miért? Az erre adott, lapszéleken olvasható válaszokból kirajzolódik a Máltai Mentőszolgálat igazi arca.”

A bemutatón a másik szerző, Parák Eszter újságíró történeteket olvasott fel a kötetből. Elmondta, hogy a könyv elkészítéséhez száznál is több órát fordítottak a máltai mentéshez kötődő emberekkel való beszélgetéssel, hogy az ő történeteiken keresztül tudják bemutatni az önkéntes csapat mindennapjait.

„Könyvünk kordokumentum, ugyanakkor köszönetnyilvánítás is mindazoknak, akik szolgálatukkal, adományukkal, bárminemű támogatásukkal hozzájárultak, hogy a Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgálata a bajba jutott emberek segítségére siethet.”

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat



