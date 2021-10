Mert küldetésünk van a világban – Fejlesztés a Pannonhalmi Főapátság kiskunfélegyházi iskolájában

A százötvenegymillió forintos fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) támogatásának, valamint a fenntartó Pannonhalmi Főapátságnak köszönhetően valósulhatott meg. A beruházáshoz a város is hozzájárult.

A fejlesztés részeként a vegyesforgácsoló műhelyben kicserélték a nyílászárókat; a padlót és a villamoshálózatot is felújították; új galériát alakítottak ki. A gyakorlati képzés helyszínét modern gépparkkal rendezték be. Tizennégy eszterga-, négy marógépet, egy függőleges síkköszörűt és egy CNC multiszenzoros koordináta-mérőgépet szerzett be az iskola. Az informatikai szakemberek magas szintű oktatását a jövőben egy minden igényt kielégítő CISCO labor segíti. A kormányzati támogatásnak köszönhetően negyvenkét új számítógépet, százhatvanhat táblagépet vásárolt az intézmény, és lehetősége nyílt négy tanteremben kicserélni a bútorokat.

A szeptember 30-i átadóünnepségen Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát arról beszélt, hogy az iskola elmúlt százötven éves fennállása alatt állandó változásoknak volt kitéve, mégis értékes hagyományokat hordoz. A másfél évszázad alatt egyebek mellett többször átalakult az intézmény képzési palettája, változott a székhelye, a fenntartója és a társadalmi berendezkedés is. „Ennek az intézménynek a százötven éve példázza, hogy egy változó környezet kihívásaira változással reagálunk” – fejtegette a főapát. Mint mondta, a hagyományokat nem ápolni, őrizni, hanem megélni kell, mert ezek adják az iskolai éveknek és az emberi életnek a savát-borsát. „Ezek pedig értékek, olyan értékek, amelyek arra késztetnek bennünket, hogy ütköztessük velük a vágyainkat. Olyan értékek, amelyek motiválnak bennünket, és spontán törekszünk ezek szerint alakítani az életünket.”

Hortobágyi T. Cirill az iskola értékeiként említette a személyességét és bensőségességét, azokat a célokat és eszményeket, amelyekre törekszenek, és az ezek eléréséhez szükséges munkát, erőfeszítést. „Szakmát, amit megtanulunk; az életmódot, ahogy élünk, azért választjuk, mert küldetésünk van a világban. El akarunk érni valamit, valakivé akarunk válni. És amit el akarunk érni, azért küzdünk, áldozatot vállalunk, dolgozunk. Ezt a munkát tekintsük bátran értéknek, nemesítőnek, igazán emberhez méltónak” – tette hozzá a főapát. Arra is figyelmeztetett, hogy ez a feladat nem egyszemélyes. „Legyen az a célod, hogy lesz egy társad, akit valakivé akarsz tenni! Nem lehet az a célod, hogy te a társad hátán taposva jutsz előre, vagy emelkedsz fel az életben. És ha neki is az lesz a célja, hogy téged valakivé tesz, akkor boldogok lesztek!”

A főapát azt is hangsúlyozta, hogy a jó vallási hagyományokba érdemes beleállni. Mint mondta, a hívők a világra, az emberekre és önmagukra is úgy néznek, mint Isten alkotására, ezért a világban minden létezőt Isten ajándékának tekintenek. „Valljuk, hogy Isten szeretettel fordul felénk. Fontosnak tartjuk a megtérést: ha képes vagy a szerető Istenhez igazodni, felszabadul benned a szeretet képessége.”

A pannonhalmi főapát az ünnepségen köszönetet mondott Magyarország Kormányának és a jelenlévő Schanda Tamásnak, az ITM miniszterhelyettesének a támogatásért. Beszéde végén pedig mindenkit megmosolyogtatott kijelentésével, miszerint az iskolának tulajdonképpen van régi egyházi múltja, amiről egy 1955-ös érettségi tabló tanúskodik. Az iskola nevéből ugyanis leesett az L betű, így a tablón ez áll: KISKUNFÉ EGYHÁZI TANÍTÓKÉPZŐ.

Az átadóünnepségen Schanda Tamás méltatta az iskola oktató-nevelői munkáját. A térség megbecsült intézménye a kiskunfélegyházi, ahonnan – a nevelésben kitartó, tudásátadásban rendíthetetlen, szakmaiságban kiváló oktatógárdának köszönhetően – évről évre jó szakemberek jönnek ki – mondta a politikus. Hangsúlyozta, hogy a mostani fejlesztésekkel még korszerűbb körülményeket tudnak biztosítani a képzéshez.

A miniszterhelyettes kifejtette: nagy szükség van szakképzett fiatalokra, akik a munkaerőpiacon is megállják a helyüket. Az iskola tanulói a megszerzett tudással és szakértelemmel együtt szellemiséget is visznek majd magukkal. „Az is lehet, hogy tovább is marad a túlélőkosarukban, mint minden más szellemi érték, amit az intézményben megszerezhetnek. A bencés lelkiségből adódó kohézióról beszélek. Azok az emberek, akiket elérnek Szent Benedek követői és a bencés szellemiség, olyan alapot kapnak hitből, istenismeretből, szeretetből, amely biztos támaszukká lesz az élet viszontagságai közepette. Egy ilyen közösség soha nem bomlik fel, mindig megmarad, még ha tagjaikat messze is sodorja a szél.”

„Megszépül minden, ha szeretik” – ezzel a Mécs László-idézettel kezdte beszédét a kiskunfélegyházi iskola igazgatója. Rokolya Csaba kollégái nevében is szólva hangsúlyozta, hogy szeretik hivatásukat, diákjaikat, az iskolát, az általuk oktatott tantárgyakat és szakmákat. „Ennek a szeretetnek a tükrében végezzük mindennapi feladatainkat, és sokszor akár erőn felül igyekszünk szebbé, jobbá tenni környezetünket. Különösen felemelő érzés ma itt állni, hiszen az általunk érzett szeretetnek, az általunk elvégzett munkának és a kapott támogatásnak köszönhetően ma egy megszépült tanműhelyt adhatunk át diákjainknak” – fogalmazott az intézményvezető.

Az ünnepélyes szalagátvágást követően Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát áldotta meg az új tanműhelyt. Majd Schanda Tamás miniszterhelyettessel és Rokolya Csaba igazgatóval együtt ki is próbálta az egyik esztergagépet. A jelképes gesztussal adták át hivatalosan a műhelyt a tanároknak és a diákoknak.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

