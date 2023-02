Mert mindannyian testvérek vagyunk – Kőszegen nyílt meg az idei Afrika-hét

A program célja, hogy az iskolás diákok megismerjék az afrikai emberek életét, szívüket megnyissák mások megsegítésére. A tematikus héten szakértők beszélgetnek a gyerekekkel, és gyűjtést is szerveznek. A szervezők várják további egyházi és állami iskolák csatlakozását is a programhoz, amelynek támogatását vállalta a Hungary Helps Program is.

Földünk lakosságának mintegy 40 százaléka él napi 2 dollárnál kevesebb összegből, azaz tizedrészéből annak, ami egy magyar fiatalnak jut – mondta beszédében Székely János, hozzátéve:

egy kambodzsai kislány által körülbelül 50 centért készített ruhát egy norvég kislány 60 dollárért vásárol meg a zsebpénzéből.

Ugyanarra a világra születtek, ugyanúgy vágynak rá, hogy boldog életük legyen. Mégis az egyikre nyomor vár, a másiknak kényelem jut. Az afrikaiakról szólva a püspök hangsúlyozta: ezek a szegények testvéreink, akikkel együtt a Mennyei Atya gyermekei vagyunk.

Kiemelte: becslések szerint a világ nyolc leggazdagabb emberének annyi vagyona van, mint a Föld lakossága szegényebb felének összesen. Földünk igazságtalan – világított rá Székely János, kiemelve azt a szomorú tényt, hogy

napjainkban 6 másodpercenként éhen hal egy kisgyermek. Ez a program az ő hangjukat akarja meghallani, nekik akar segítséget nyújtani

– mondta a megyéspüspök. Székely János részletesen beszélt azt első, 2021-es gyűjtés eredményeiről. Akkor az iskolákból 8 millió forint gyűlt össze, amit megduplázott az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkárság, így 16 millió forinttal tudtak támogatni egy kongói árvaházat Mbundában. Ebből az összegből az árvaházban élő gyerekeknek cipőt, ruhát, élelmet, ágyakat készítettek, építettek egy új iskolaépületet, és megvásárolták a közelben levő forrást, hogy a vízellátást biztosítsák a gyermekek számára.

Ha elképzelitek, hogy az életünk végéhez érünk, visszagondolva sok mindent fogunk sajnálni, például azt a sok időt, amit a telefonnézegetéssel töltöttünk – mondta a gyerekeknek Székely János. – De amit Afrikának adtunk, hogy másokkal jót tettünk, nem fogjuk sajnálni, hanem hálásak leszünk, hogy általunk is szebb lehetett a világ. A történelem végén Jézus azt kérdezi: „Éhes voltam, adtál-e ennem? Szomjas voltam, adtál-e innom?” – mutatott rá Székely János, aki megköszönte a program számára eddig nyújtott támogatásokat, és örömét fejezte ki, hogy egyre több állami fenntartású iskola is csatlakozik a programhoz.

Székely János megyéspüspök gondolatai után Hardi Titusz OSB bencés atya tartott előadást testvére, Hardi Richárd orvosi missziójáról és saját kongói útja során szerzett tapasztalatairól. Röviden beszélt Kongó történelméről, földrajzáról. Kiemelte: testvére, aki szemészorvos, a Nyolc Boldogság Közösség tagjaként érkezett az országba, ahol a közösség kórházat működtet. Itt korábban szemészeti osztály nem volt, ráadásul napjainkban is mindössze 105 szemész dolgozik a hatalmas országban. Szükség van a munkájukra, amivel sok ember látását tudják visszaadni, például szürkehályogműtétek elvégzésével. Hardi Richárd sokat jár az ország vidéki részeibe, hogy ott is kezelje a betegeket. Missziós központok vannak ugyanis több helyütt, ahol előre meghirdetett időpontban fogadják a betegeket, általában évente egyszer. Titusz atya megosztott egy elképesztő történetet is:

egy beteg ugyanis, miután nem tudott egy rendelésre időben megérkezni, nem ment vissza az őserdőbe, a lakóhelyére, hanem egy évet várt a missziós telepen, hogy ne maradjon le a következő orvosi találkozóról, és visszakapja látását.

Titusz atya ezután a kongói oktatásról beszélt. Fényképeken megmutatta a mbundai iskolát, amit a magyarországi adományokból építettek, a tantermeket, és azt, milyen lehetőségei vannak a gyerekeknek a tanulásra. Könyvre például nem futja a gyerekeknek.

Ugyan jegyzetelnek, de többnyire azzal dolgoznak, amit hallanak és megjegyeznek az órákon.

Mobiltelefonjuk sincs, de egymással szép kapcsolatokat tartanak. Vasárnap, a háromórás mise után is összegyűlnek, közösen énekelnek – emelte ki Titusz atya, hozzátéve: valószínűleg sokkal boldogabbak az ott élő emberek, mint mi Európában. Többet figyelnek egymásra, Istenre, és ezzel teljesebb lesz az életük. Tanulhatnánk tőlük – mondta Titusz atya.

A szerzetes beszélt a vallásról is: a lakosság többsége katolikus, a templomok tele vannak. Mivel azonban az egyes templomok jóval nagyobb távolságra vannak egymástól, mint nálunk, sok imaházat látni szerte az országban, amit nemcsak katolikus, hanem protestáns felekezetek vagy akár iszlámhitűek tartanak fenn.

lodigwe Emmánuel SDB nigériai szalézi szerzetes az afrikai mindennapokról tartott előadást. Hogyan lehetséges, hogy egy olyan kontinensen, mint Afrika, amely természeti kincsekben gazdag, oly sok szegény ember él? – tette fel a kérdést. Ha már a korrupt emberekre nem számíthatunk, akkor nekünk, keresztényeknek kell segítenünk – hangsúlyozta Emmánuel testvér, aki Nigériából származik, ahol szintén felfedezhető a társadalmi igazságtalanság. Vannak nagyon gazdag emberek, akiket nem érdekel a szegények sorsa. Az életben nem szabad rosszat tenni senkinek – mondta a testvér. – Bár sok a szegény, az emberek mégis tudnak mosolyogni, ez fontos tanulság – fűzte hozzá a szerzetes. Beszélt a nigériai emberekről, a szokásokról, vallásról.

A tudás is fontos, de hit nélkül hiányérzeted lesz. Ha lesz lehetőséged valakinek segíteni, akkor ne várj másra, tedd a jót, még ha kicsi is az a segítség.

Mert amit a legkisebb testvérnek tettél, Krisztusnak tetted! – fogalmazta meg üzenetét Emmánuel testvér.

A zárógondolatok között Egyed Bernadett Rita nővér, az iskola igazgatóhelyettese osztályának történetét osztotta meg a megjelentekkel. Az iskola és köztük az akkor hatodikos osztálya 2021-ben csatlakoztak a programhoz. Az osztállyal egy gyermeket is „örökbe fogadtak”. Az adakozáson túl mindennap imádkoznak is a kőszegi gyerekek az afrikai gyermekekért – mondta el Rita nővér.

A program zárásaként az afrikai gyerekekért, a segítőkért, a program sikeréért kérték Égi Édesanyánk közbenjárását a résztvevők.

A szervezők arra kérnek mindenkit, akit érdekel a program, hogy regisztráljon a www.mindannyiantestverek.hu oldalon, ahol bővebb információkat is találnak az Afrika megsegítésére indított kezdeményezésről.

A megnyitóról élő közvetítést adott a Szombathelyi Egyházmegye, amely ITT tekinthető meg.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír