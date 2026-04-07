Merüljünk le az élet sötét kútjaiba, és várjuk a feltámadást – Martos Levente Balázs húsvéti üzenete

„Körülbelül kétezer évvel ezelőtt Jeruzsálem falai előtt valami hallatlan dolog történt: egy sírt üresen találtak. Jézus tanítványait megdöbbenéssel töltötte el a tény, hogy ez a sír, ahova néhány nappal azelőtt a kereszten kínhalálban vergődni látott Jézust eltemették, most már üres. Néhány órán belül bizonyosságot szereztek arra, hogy Jézus él. És később olyan bizonyossággal élték meg ezt a hírt, hogy az egész életüket megváltoztatta, sőt az életüket adták érte.

Körülbelül kilencszáz évvel ezelőtt szintén Jeruzsálemben más hallatlan dolog történt: távolról érkezett lovagok azzal törődtek, hogy hogyan élnek és halnak a zarándokok, hogyan tudnak valamit tenni a szegényekért, a hitükről tanúságot téve. Hogyan tudnak azok mellé odaállni, akik egyébként talán a halálukra készültek.

Manapság is gyakran hallatlan dolgok történnek: valakik képesek arra, hogy a szegények, az elesettek mellé odaálljanak, és ezzel valamiképpen a hitükről tanúságot tegyenek. Hallatlan dolog, mert a természetnek az felel meg, hogy csak az életet, csak a növekedést, csak a gazdagságot szeressük. Ugyanakkor a húsvétnak, annak a jeruzsálemi üzenetnek, annak az eseménynek az felel meg, hogy lemenjünk az élet sötét kútjaiba is és várjuk a feltámadást.

Húsvétra készülve szeretettel köszöntöm a Máltai Szeretetszolgálat minden dolgozóját, munkatársát, barátját és ellátottját. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy megtapasztaljunk valamit annak a hallatlan eseménynek az erejéből, és Krisztus adjon erőt mindannyiunknak leszállni az életünk sötét kútjaiba. Tudjunk még inkább elmélyülni úgy, hogy egymás mélységét is kibírjuk, és tudjunk vigaszt és támaszt nyújtani azoknak, akik erre most a legjobban rászorulnak.

Jeruzsálem a béke városa. A Szentírás szerint a mennyei békéé. Egy olyan békéé, amelyet csak Isten adhat. A szeretetünkkel erről teszünk tanúságot. Áldott Húsvétot kívánok!”

Martos Levente Balázs püspök húsvéti üzenete videón is meghallgatható.





Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír