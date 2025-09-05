Mi is a remény jelei lehetünk a világban – Központi hitoktatói rekollekciót tartottak Veszprémben

A nap során előadások, imádságok és kiscsoportos beszélgetések segítették a katekétákat abban, hogy újra felfedezzék a remény erejét személyes életükben és szolgálatukban.

A remény ugyanis nem puszta vágyakozás: mindig a jóra irányul, a jövő felé mutat, és a közösségben válik teljessé. Egymást hordozva juthatunk előre, hiszen

a remény soha nem csupán rajtunk múlik, hanem valódi csapatmunka. Ebben a küldetésben különleges szerepe van a katekétának, aki nem csupán tanító, hanem a hit élő tanúja.

A katekézis direktóriuma emlékeztet:

a katekéta, aki Isten irgalma előtt áll, sosem szűnik meg a remény jele lenni testvérei számára.

Karizmája, imádsága és személyes tanúságtétele ad életet minden módszernek és eszköznek. Legfőbb szolgálata pedig abban áll, hogy kísérőként segíti növendékeit felismerni, mire hívja őket Isten.

A rekollekción kiemelt hangsúlyt kapott a búcsú és a szentgyónás jelentősége, különösen a szentév fényében. A gyónás a gyógyulás szentsége: nemcsak eltörli a bűnt, hanem Isten kegyelmével begyógyítja a sebeket, újjáteremt, és a megtérés útjára hív.

A szentév különös alkalom arra, hogy újra felfedezzük: a búcsú ajándéka nem csupán bűnbocsánat, hanem a bűn következményeinek eltörlése is – Isten szeretetének gyógyító ereje, amely teljesebbé teszi az életünket.

Ugyanilyen hangsúlyosan állt előttünk Bódi Mária Magdolna példája, aki tiszta hittel és rendíthetetlen bátorsággal vállalta Krisztus melletti tanúságtételét egészen a vértanúságig. Élete arra tanít, hogy a remény nem halvány érzés, hanem Isten ereje, amely a nehézségek közepette mutatkozik meg igazán.

Magdolna ma is arra hív bennünket, hogy a próbákat ne akadályként, hanem Istenhez vezető útként éljük meg. Az ő tanúságtétele erőt ad, hogy katekétaként és keresztényként a világban mi is a remény jelei lehessünk.

A megosztások és az ünnepi szentmise megerősítette a résztvevőket: katekétaként és keresztényként feladatunk, hogy a világban a remény tanúi legyünk.

A szentmisét Takáts István érseki általános helynök mutatta be, aki homíliájában a hitelesség fontosságára hívta fel a figyelmet. Hiteles élet nélkül nem válhatunk a remény hiteles közvetítőivé – emelte ki a szónok. – Bódi Mária Magdolna mindennapi életében derűt, kedvességet, szelídséget és örömöt sugárzott. Krisztust képviselte a hétköznapokban, és életáldozatával ma is példát ad számunkra.

A kérdésre válaszolva, mi hogyan tudunk a remény emberei lenni, Takáts István elsőként a katekéta hitelességét emelte ki, amely megszólítja a rábízottakat; majd arra mutatott rá, hogy „akire nézünk, az tükröződik az arcunkon”. Magdi nehéz körülmények között élt, mindez azonban nem vette el jókedvét; belső sugárzása abból fakadt, hogy tekintete Istenre irányult, és ebből merített erőt, hogy másokat felemeljen és reménnyel ajándékozzon meg – mutatott rá a helynök. Harmadikként az elköteleződés és a szenvedély jelentőségét hangsúlyozta: csak az tudja mások lelkét lángra gyújtani, aki maga is a hit és a szeretet tüzével ég. Magdi életében ez a belső tűz volt jelen: Krisztus iránti hűsége és odaadása.

A szentmise és a rekollekción elhangzottak arra hívták a részt vevő katekétákat, hogy Bódi Mária Magdolna példáját követve ők maguk is a derűs remény tanúi legyenek a világban.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye



Magyar Kurír