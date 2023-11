Mianmarban fellángoltak a harcok, a Pápai Külmissziós Intézet imádságra buzdít a békéért

Az ENSZ jelentése szerint a polgárháború 2021-es kezdete óta több mint kétszázezer ember kényszerült lakóhelye elhagyására, és a helyzet az újabb offenzíva következtében tovább romlik. A katonai puccsal hatalomra került rezsim csapatai Mianmarban az elmúlt hetekben több régió felett is elvesztették az ellenőrzést. A lázadók a jelentések szerint az Indiával határos nyugati területeken is kiterjesztik ellenőrzésüket; három etnikai kisebbségi fegyveres csoport pedig ismét szövetséget kötött egymással, és arra kényszerítette a hadsereget, hogy feladják a Kínával határos területeket. Shan régióban a fegyveres erők egy egész zászlóalja adta meg magát a felkelőknek. A kormány egyre jobban aggódik a helyzet miatt. Mjint Szve elnök kijelentette, hogy ha a hadsereg nem tudja megállítani a felkelők offenzíváját, az ország darabokra hullhat.

Közel húsz fegyveres csoport működik Mianmarban, többségük etnikai alapú. A csoportok gyakran rivalizálnak egymással, de az utóbbi időben egyértelműen közös céljuk lett a rezsim megdöntése. A puccsot követően 2021-ben létrejött a Népvédelmi Erő (PDF) elnevezésű fegyveres csoport, amely az ország vezetését átvevő katonai szervezet, a Tatmadaw által száműzött nemzeti egységkormányt képviseli. A lázadók, miután hosszú ideig a kivárás stratégiáját alkalmazták, két hete offenzívát indítottak 1027-es hadművelet néven, és úgy tűnik, a hadsereg nem képes hatékony ellentámadást indítani. Az egyik fő fegyveres felkelőcsoport, a Nemzeti Demokratikus Hadseregek Szövetsége (MNDAA) szóvivője szerint a végső cél a főváros elfoglalása, bár jelenleg a lázadók által meghódított területek periférikus, többnyire vidéki régiók.

Antonio Guterres ENSZ-főtitkár aggodalmát fejezte ki a helyzet miatt. Fennáll a veszély, hogy egy új, drámai humanitárius válság alakul ki az országban, amely már így is hírhedt az antidemokratikus elnyomásról és az etnikai üldöztetésről, amint ezt emblematikusan mutatja a hazájuk elhagyására kényszerített muszlim lakosság, a rohingyák esete.

*

A PIME főigazgatósága a következő levelet intézte tagjaihoz:

„Kedves Testvérek!

Üzenettel fordulunk hozzátok, hogy kérjünk benneteket, imádkozzatok továbbra is a drága és meggyötört Mianmarért. Ez is egy a sok polgárháború közül, amelyet sokan elfelejtettek, de mi nem, mert intézetünk jelen van ebben az országban, és a múltban is hosszú történetre tekinthetünk vissza. Mély kapcsolatban vagyunk a helyi egyházakkal, sok ember szerette és szereti itt a PIME misszionáriusait.

A Mianmarból érkező hírek nagyon aggasztóak: folyamatos bombázások falvak és városok ellen, otthonukból menekülő emberek, emberrablások és minden szörnyűség, ami a háborúval jár.

Imádkozzunk továbbra is szüntelenül a békéért, és ne fáradjunk bele, hogy alázatos és kitartó lélekkel kopogtassunk Isten szívének mindig nyitott ajtaján és az emberek ajtaján. Kérjük, hogy nyíljanak meg a béke útjai Mianmar népe számára, emeljük bizakodó imánkat az Atyaistenhez, aki mindig meghallgatja gyermekei gyötrelemmel teli kiáltását...”

Forrás és fotó: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége; Mondoemissione.it

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír