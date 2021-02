Mianmarban papok, szerzetesek is a demokráciáért tüntetők mellé álltak

A püspökök arra hívták az egyházközségeket, hogy vegyenek részt a szentmisén, imádkozzanak és böjtöljenek azért, hogy a katonai puccsot követően helyreálljon az országba a demokrácia, engedjék szabadon Aun Szan Szu Kji elnököt és minden politikai foglyot, érjen véget a katonai kormányzás.

Püspökök, papok, szerzetesnővérek mentek ki az utcákra és üdvözölték a tüntetőket a mutató, a középső és a gyűrűsujjukat felemelve: az Éhezők viadala című filmből vett jel a demokráciáért való küzdelem szimbólumává vált ugyanis Mianmarban.

Mianmar második legnagyobb városában, Mandalayben fiatalok autós és motoros tüntetést tartottak az utcákon. Marco Tin Win, a város püspöke is üdvözölte a tüntetőket, papokkal és szerzetesnővérekkel együtt, három ujjukat feltartva. A fiatalok a Nemzeti Liga a Demokráciáért (NLD) zászlóját lengették, és transzparensekkel hirdették, hogy szemben állnak a katonai diktatúrával és a demokrácia győzelmét kérik.

Charles Bo bíboros, rangúni érsek, a mianmari püspöki konferencia elnöke a következő Twitter-üzenetet tette közzé vasárnap: „A fiatalok láng, a fiatalok tűz. Amikor Jézus elküldte a Szentlelket, lángnyelveket küldött az apostolokra, akik fiatal férfiak voltak. A fiatalság olyan, mint a szél, amely »ott fúj, ahol akar« (Jn 3,8). Imádkozzunk egy új pünkösdért, hogy egy új élet kezdődjön el Mianmarban.” II. János Pál Christifideles laici kezdetű szinódus utáni buzdítását idézve hozzátette: „A világi Krisztus-hívők nem lehetnek közönyösek, idegenek vagy lusták mindazzal kapcsolatban, ami a békét tagadja vagy veszélyezteti: erőszak és háború, kínzások és terrorizmus, koncentrációs táborok, a politika militarizációja, fegyverkezési láz.” Végül szerzetesekről posztolt fényképet, akik az egész országban kimentek az utcákra, és ezt írta a fotó mellé: „Egységben… A népünkkel vagyunk. Támogatjuk az erőszakmentes tüntetéseket. A béke oldalán állunk.”

Miközben az országban tüntetések zajlottak, Ferenc pápa az Úrangyala elimádkozása után Mianmarról beszélt: „Ezekben a napokban nagy aggodalommal követem a helyzet alakulását Mianmarban, abban az országban, amelyet 2017-es apostoli látogatásom óta nagy szeretettel hordozok szívemben. Ebben a nehéz időszakban ismételten szeretném biztosítani lelki közelségemről, imáimról és szolidaritásomról Mianmar népét. Imádkozom, hogy az ország vezetői őszintén rendelkezésre bocsássák magukat a közjó szolgálatára, előmozdítva a társadalmi igazságosságot és a nemzet stabilitását a harmonikus demokratikus együttélés érdekében. Imádkozzunk Mianmarért!”

A katonai puccsot nemzetközi szinten minden állam elítélte. Diplomáciai téren is azon munkálkodnak, hogy visszaállhasson a jogállam és szabadon engedjék a politikai foglyokat. A tiltakozásokhoz csatlakoztak Ázsia és a világ keresztény vezetői is, elítélve a puccsot, kifejezve szolidaritásukat Mianmar népével. „Mély aggodalommal figyeljük országotok helyzetének alakulását, különösen a hirtelen beállt katonai kormányzást, a 2020. november 8-i választások eredményeinek felforgatását, politikai vezetők és a demokrácia híveinek őrizetbe vételét, a szükségállapotot az országban – olvasható az Egyházak Világtanácsa és az Ázsiai Keresztény Konferencia (Christian Conference of Asia) által jegyzett levélben. – Kérjük, hogy gyorsan és békésen térjenek vissza a békéhez, a demokrácia útján, és kérjük, hogy teljes mértékben tartsák tiszteletben és védelmezzék Mianmar népének emberi jogait és szabadságát, beleértve a vallás és a meggyőződés szabadságát.”

A mianmari hadsereg február 1-jén egy éven át tartó szükségállapotot hirdetett azt követően, hogy több társával együtt őrizetbe vette az ország de facto vezetőjét, Aung Szan Szú Kjit és Vin Mjintet, az ország elnökét. A fegyveres erők tulajdonában lévő Mijavadi televíziós csatorna bejelentette, hogy a hatalmat erre az időre Min Aung Hlaing, a hadsereg főparancsnoka veszi át. (Forrás: MTI)

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás és fotó: Agensir

