Michael August Blume újévkor a terézvárosi templomban: Mindannyian missziós tanítványok vagyunk

Az ünnepi szentmisén koncelebráltak a plébániatemplom lelkipásztorai: Horváth Zoltán kanonok, plébános és Csepregi Róbert káplán.

„Amint az evangéliumban hallottuk, a pásztorok az angyalok felhívására felkeresték a szent családot. Mindegyikük csodálkozott azon az üzeneten, amit hallottak, hiszen a sötét éjszaka egyszerre a fény és az öröm ünnepévé változott. A pásztorok pedig Istent dicsőítve tértek vissza a nyájukhoz.” – kezdte szentbeszédét Michael August Blume apostoli nuncius. Senki sem számított erre a rendkívüli üzenetre. Még Szűz Mária és Szent József is elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig „el-elgondolkodott rajtuk szívében”.

Az éjszaka általában a bűn szimbóluma. Ezután a betlehemi esemény után azonban már sosem lesz olyan, mint volt. Lesz egy szent éjszaka, amikor a mennyország a földre jön, egy éjszaka, melyet az alázatosak Isten dicsőítésével töltenek be. Isten megmutatta jóságát Fia születésével. Általa megtapasztalhatjuk az Ő szeretetét. Szent Pál a szentleckében az idők teljességéről beszélt, ez az öröm legmélyebb értelmét fejezi ki. Isten olyan formában adja nekünk magát, amit érezhetünk, tapinthatunk és hallhatunk. Ha és a keresztségben Isten fiai és lányai leszünk, és beengedjük Krisztust az életünkbe, akkor Ő el fog tölteni minket Szentlelkével.

Itt vagyunk tehát abban az éjszakában, amit Isten átváltoztatott. Minket is arra hív, hogy Istent dicsőítve térjünk haza, magasztalva Őt mindazért, amit láttunk. Szűz Mária, Isten Anyja főünnepén arra is meghívást kapunk, hogy kövessük Mária példáját. Mi is elmélkedjünk, hagyjuk az Istenszülőt, hogy tanítsa nekünk az evangélium útját.



„Erre a plébániára megérkezett a missziós kereszt, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében. Ez a kereszt Krisztushoz hűséges magyar szentek és boldogok tanúságtételét hordozza magában.” – hangsúlyozta a nuncius. Ezek az ereklyék olyan emberektől származnak, akik magukhoz vették az eucharisztiát. Krisztus szeretete adott erőt nekik ahhoz, hogy másokkal is megosszák Krisztus örömhírét. Mi magunk is meghívást kaptunk arra, hogy Isten szeretetének eszközei legyünk. Ne a mi szándékaink érvényesüljenek, hiszen Isten akaratának megismerésében és tettekre váltásában van a mi boldogságunk. A tanúságtétel hitünk fontos része, mi is „missziós tanítványok vagyunk”, ahogyan azt Ferenc pápa mondta. Legyünk készen arra, hogy mindenkinek megfeleljünk, aki „hitünkről és reményünkről” kérdez.

„Ez a szentmise és a missziós kereszt jelenléte emlékeztessen erre. Adjon bátorságot és erőt a Szentlélek nekünk ahhoz, hogy tanúságot tegyünk Krisztus szeretetéről. A pásztorok öröméhez hasonló öröm töltse be országunkat az eucharisztikus kongresszusra való felkészülés idején.” – fejezte be szentbeszédét Michael August Blume érsek, apostoli nuncius.



A missziós kereszt 2019. december 25-én érkezett, és január 2-án a fél hétkor kezdődő szentmisében búcsúztatják el az Avilai Nagy Szent Teréz Plébániatemplom közössége.



Fotó: Lambert Attila



Baranyai Béla/Magyar Kurír