Michael W. Banach is jelen volt a görögkatolikus Hierarchák Tanácsa ülésén

A Hierarchák Tanácsának tagjai a magyar görögkatolikus főpásztorok: Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita; Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök és Szocska Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye főpásztora.

Az Apostoli Nunciatúra nevében Michael W. Banach érsek, magyarországi apostoli nuncius is jelen volt.

Az ülésen bemutatták a XI. szinódusi munkacsoport kérdőívének tapasztalatát, valamint a hit továbbadásával kapcsolatos aktuális helyzetképet. Megvitatták továbbá az ad limina látogatáshoz kapcsolódó közös ügyeket is.

A Hierarchák Tanácsa elfogadta a Görögkatolikus Metropólia zárszámadását, és megtárgyalta a következő időszak költségvetését.

Napirenden volt az egységes anyakönyvezés bevezetésének helyzete, valamint a Szent Liturgia szövegrevíziójának folyamata is, amely a liturgikus egység és korszerűség szempontjából kiemelt jelentőségű.

A megbeszélésen részletesen foglalkoztak a máriapócsi helyzettel, beleértve a bazilita gyűjtemény és levéltár állapotát, valamint a Máriapócsi Miraculomok Könyvének létrehozását.

Meghatározták a tavaszi esperesi ülések fő témáit, és megemlékeztek Romzsa Tódor boldoggá avatásának 25. évfordulójáról (2026. június 27.) is.

Az ülésen szó esett Virgil Bercea nagyváradi görögkatolikus megyéspüspök meghívásáról.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír