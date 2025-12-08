Mikor kérjünk segítséget? – A korai fejlesztés ereje szülőknek és gyerekeknek

A debreceni Szent Lukács Görögkatolikus Korai Fejlesztő és Integrált Gyermekrehabilitációs Központban zajló korai fejlesztésről készítettek rövid bemutatófilmet a Médiacentrum Debrecen munkatársai, amely iránymutatást jelenthet a szülőknek abban, hogyan lehet és miért olyan fontos időben felismerni a jeleket, ha egy kisgyermek fejlődése eltér a megszokottól.

A szakemberek szerint minden gyermek más ritmusban halad, de ha a szülők megérzése azt súgja, valami nincs rendben, érdemes tanácsot kérni.

A korai fejlesztésben benne van az a komplexitás, amit a nevelés és mindenféle módszer alkalmaz, a gyógypedagógia, a logopédia, a lelki, pszichológiai vezetést is magába foglalja. A korai fejlesztésben rejlő lehetőségek azért fontosak, mert nemcsak a mozgásra, a beszédre vagy az érzékelésre hatnak, hanem a család egészére, hiszen a támogatott, megértett szülői lét adja a legbiztonságosabb hátteret a kisgyermekek számára.

Horváth Zsolt, a Szent Lukács Görögkatolikus Korai Fejlesztő és Integrált Gyermekrehabilitációs Központ vezetője a bemutatkozó filmben kiemelte: intézményük célja, hogy készen álljanak arra, hogy a gyerekek zavartalan fejlődését asszisztálják a legkorábbi kortól.

A debreceni Szent Lukács Görögkatolikus Korai Fejlesztő és Integrált Gyermekrehabilitációs Központban elsősorban a megkésett, eltérő fejlődésű vagy fejlődési zavar szempontjából veszélyeztetett kisgyermekeknek és családjuknak nyújtanak ellátást, segítséget.

Az intézményben csecsemő- és gyermekgyógyászat, fejlődésneurológia, gyermekrehabilitáció, gyógytorna, valamint klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia működik.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi FőegyházmegyeSzent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat

Szerző: Médiacentrum Debrecen

#egészségügy #egyházmegyék #görögkatolikus #ifjúság #oktatás-nevelés

