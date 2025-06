Milánói kórházba vitték a kisfiút, aki kilenc testvérét és apját elvesztette egy gázai bombázásban

A 11 éves Adam elvesztette mind a kilenc testvérét és apját, Hamdi al-Naddzsart, akiket – amint korábbi cikkünkben megírtuk – május 24-én egy izraeli légitámadás ölt meg Khan Juniszban, a Gázai övezet déli részén. Élete Milánóban kezdődik újra, ahová szerda késő este érkezett meg egy humanitárius repülőgéppel, és ahol a Niguarda kórházban fogják ápolni.

Édesanyja, Alaa al-Naddzsar gyermekorvos, a Nasser Medical Centerben volt műszakban, miközben a tel-avivi repülőgépek bombákat dobtak házára, megölve férjét és összes többi gyermekét. A repülés során végig Adam mellett volt, kissé zavartan szállt ki a kamerások és fotósok miatt, ám meglepetéssel is készültek a fogadására: a kifutópályán várt rá a Kanadából érkezett nővére, akit 12 éve nem látott.

A Lombardiába érkezett öt gázai kiskorú közül őt Milánóban, egy másikat Bergamóban, három társukat a torinói Regina Margherita kórházban kezelnek majd ahová a kórházak mentőautói vitték el őket a reptérről.

Antonio Tajani olasz külügyminiszter a Linate repülőtéren fogadta Adamot, és egy labdát ajándékozott neki. Kifejezte reményét, hogy ezek a gyerekek „a legjobb ellátást kapják, visszatérhetnek a békés élethez, távol a bombáktól, új környezetben, és visszanyerhetik mosolyukat”.

„Több mint 700 palesztin érkezett Olaszországba a háború kezdete óta – mondta Tajani, emlékeztetve arra, hogy Olaszország az egyik olyan ország, amely a legtöbb háborúban sérült palesztin gyermeket mentette meg. Az egészségügyi célú evakuálásoknak köszönhetően 133 gázai gyermeket tudtak kórházba szállítani.

„Adam családja döntött úgy, hogy Olaszországba jön – tette hozzá. – Más lehetőségek is voltak, de ők minket választottak, ahogyan más palesztinok is, akik elhagyták Gázát. Továbbra is minden lehetséges módon segíteni fogunk nekik, arcukon látszik a háború borzalma. Elég a bombázásokból!”

Hadja Lahbib, az európai biztosság egyenlőségért, a válságok előkészítéséért és kezeléséért felelős európai biztosa szerint „17 beteg orvosi célú evakuálása Gázából az Európai Unió kézzelfogható szolidaritását bizonyítja a szenvedő gázai lakossággal: a civilekkel, különösen a nőkkel és gyermekekkel, akiknek soha nem lett volna szabad célponttá válniuk”.

Az Adamot Olaszországba szállító művelet az eddigi legfontosabb olasz egészségügyi evakuációs művelet volt: 17 sérült és beteg kiskorút, valamint 53 kísérő családtagot, összesen 70 embert érintett. A Gázából való távozást intenzív diplomáciai munka tette lehetővé, amelyben részt vett a tel-avivi olasz nagykövetség, a főkonzulátus Jeruzsálemben és a miniszterelnöki hivatal tisztviselői.

Olaszország a világon a negyedik ország – és az első a nyugati országok között –, amely megszervezte a Gázai övezetből származó betegek evakuálását és szakszerű ellátást nyújtó kórházakba szállítását.

Forrás: Famiglia Cristiana

Fotó: Famiglia Cristiana; Avvenire

Magyar Kurír

(tzs)