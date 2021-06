Milyen emberi erőforrásaink vannak? – Felföldi László pécsi megyéspüspök az Egyház jövőjéről

Az Egyházi Fejlesztők és a Párbeszéd Háza a programsorozatban közös gondolkodásra hívta mindazokat, akiket komolyan foglalkoztat az Egyház jövője. Az előadók a résztvevőkkel együtt tekintenek előre, s különböző szempontok alapján és perspektívából vizsgálják meg a kérdést, hogyan lehetne a következő tíz évet a lehető legtermékenyebben megélni.

A január eleje óta folyamatosan jelentkező sorozatban többek között Martin Werlen (a svájci einsiedelni apátság emeritus apátja), Hortobágyi Cirill (pannonhalmi főapát), Tomáš Halik (teológus, filozófus, a Cseh Keresztény Akadémia elnöke), Jan-Heiner Tück (a bécsi egyetem dogmatikaprofesszora), Felföldi László megyéspüspök, Beer Miklós püspök, Kiss Ulrich SJ, Gájer László, Tereza Worowska (katolikus közösségszervező, lengyel műfordító), Versegi Beáta-Mária CB, illetve Hortobágyiné Nagy Ágnes (a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület szakmai felelőse) is részt vett.

Hogy a megkezdett párbeszéd valódi gyümölcsöket terem, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy számos résztvevő érezte úgy, hogy az erőteljes impulzust adó előadókat hosszabban hallgatná, s hogy egy-egy alkalom után a felvetett kérdésekben jobban elmélyedne. Ebből az igényből születtek meg a Nikodémus-beszélgetések és a Rojt-sorozat, amelyek során ugyancsak többestés beszélgetésekben fűzhetik tovább a szálakat az érdeklődők.

A korábbi alkalmak a Párbeszéd Háza YouTube-csatornáján visszanézhetők.

„Ha csak ruhája szegélyét (rojtját) érintem is, meggyógyulok” (Mt 9,21)

Az előadásokhoz kapcsolódóan az egyik legalapvetőbb kibontandó kérdés, hogy kik, mik valójában az Egyház erőforrásai? Felföldi László pécsi megyéspüspök a Rojt-sorozatban – mely alkalmak házigazdája Sajgó Szabolcs SJ – június 10-én este e kérdéskör emberi vonatkozásairól beszélt.

A főpásztor a május 15-én megtartott előadását követően a háttérbeszélgetésben is megerősítette: szükség van arra, hogy beszéljünk a hogyanról. Isten is úgy szólt Izajáshoz: „Jöjjetek, beszéljük meg.” A téma (Miből él az Egyház ma? Miből fog élni holnap?) kiapadhatatlan kút, szinte mindennap fel kell tenni e kérdéseket. Mindig érdemes közösen gondolkodnunk az Egyház jövőjéről, hiszen tagjai vagyunk egymásnak.

Felföldi László a következő képpel illusztrálta a mindenkori feladatot, ahogy már korábbi előadásában is hangsúlyozta:

itt az idő, hogy felnyissuk a bányáinkat, és felhozzuk a mélyben rejtőző kincseket

– utalva ezzel arra is, hogy ő maga is új kihívásokkal kellett és kell hogy szembenézzen Magyarország egyik bányavidékén.

„Most Pécsett, a bányák vidékén és a bányásztelepülések világában élek, tanulom is még ezt a közeget és a benne rejlő lehetőségeket. Hogyan nyithatjuk meg a mélységeket és hogyan találjuk meg a tárnákban a kincseket? Hogyan mozgósíthatjuk humánerőforrásainkat?” – tette fel a kérdést, majd hozzátette, Jézus is azzal kezdte, hogy HR-esként összeállította a csapatot. Az a csapatmunka pedig, amit Jézus elképzelt, működőképes. Nekünk is így kell tennünk.

Az emberek megtalálása, kiválasztása nem egy pillanat műve. Időbe kerül. Felföldi László a háttérbeszélgetésben rámutatott, nem lehet mindig a „paphiányra” mutogatni, hiszen ő maga úgy tapasztalja, ahol szükség van papokra, ott jelen is vannak, vagy előbb-utóbb megadatik a kegyelem, hogy legyen pap. Nem szabad viszont elfeledkezni a világiak előtt nyitva álló lehetőségekről és feladatokról sem, hiszen az Egyház működése így teljesedik ki.

A püspök már korábbi előadásában emlékeztetett Szent II. János Pál Christifideles laici kezdetű, 1988-as apostoli buzdítására, amelyben a világi hívőknek az Egyházban és a világban betöltött hivatásáról és küldetéséről szólt a pápa. Felföldi László szerint újra és újra elő kell vennünk ezt az iránymutatást ahhoz, hogy a megfelelő egyházi humánerőforrás-gazdálkodás fontosságát és lényegét pontosan megértsük. Előadásában idézte is a vonatkozó gondolatot: „[…] maga az Úr hívja az összes világiakat, hogy bensőségesebben kapcsolódjanak hozzá, és magukévá téve az Ő ügyeit (vö. Fil 2,5) fogjanak össze üdvözítő küldetésében. Krisztus most a világi híveket küldi mindazokba a városokba és falvakba, ahová maga is jönni készül.” (ChL 2.)

Minden hívás személyes hívás, legyen az papi hivatás vagy világi feladat. Felföldi László – maradva a bányászati hasonlatoknál – úgy fogalmazott:

Olykor próbafúrásokat is kell végezni, mert ha felületesek vagyunk, nem mindig egyértelmű, pontosan hol, milyen mélyen milyen kincs van.

A háttérbeszélgetésben a főpásztor a kisebb-nagyobb közösségek révén átadható erőforrások jelentőségére is felhívta a figyelmet. Az élő példa fontosságát hangsúlyozva elmondta,

a családi vasárnapi ebéd asztalától egészen az egyházmegyék közösségeinek működéséig minden ott dől el, hogyan tudnak kapcsolódni egymáshoz a tagok.

Példaként említette, hogy ha az asztalnál a szülők között veszekedés van, az ugyanazt a rossz mintát adja, mint amikor esetleg a sekrestyés nem ért szót a harangozóval, csak más szinten. Az egyik szűk család, míg a másik egy tágabb közösség, de összefüggés van; éppen ezért a béke és a szeretet hírnökeivé kell válnunk ahhoz, hogy Egyházunkba is életet és jövőt leheljünk közösen, tudva azt, hogy mind kapcsolódunk egymáshoz: egy test tagjai vagyunk. Hitelesnek is kell lennünk Jézus tanításának követése közben, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem valóban váltsuk is életre azt. A főpásztor elismerte, ez sokszor nem könnyű, mégis ez az egyetlen járható út – ez maga az Egyház jövője.

Én például napról napra csodákat élek meg. Tegnap egy pár száz fős kis faluban voltam, ahol a vájárok, a fejtők, a csilletologatók viszik a hátukon a parányi közösséget. Ha jó példát és üzenetet látunk, megrezdül a szívünk. Máskor meg egy prédikáció után jelentkezett egy fiatal, hogy egyházi szolgálatot vállalna.

Ebből lehet építkezni” – idézte fel személyes élményeit a püspök, hozzátéve, sosem lehet tudni, milyen mélységből, milyen munkával kell felhozni a kincset, ráadásul nagyon sokszor nem is ott van, ahol gondoljuk. Ez azonban nem változtat magán a feladaton.

Élni kell az életünket, közben küzdeni, harcolni, dolgozni kell. Fogunk rossz döntéseket hozni, de higgyük el: szíveket fog vezetni hozzánk a Szentlélek.

Mindenkire szükség van ehhez a munkához, a családoktól elkezdve a hittanos- és cserkészközösségek, imacsoportok tagjain és vezetőin, a társadalmi küldetést vállalókon át az állandó diakónusokig, s mindenkinek megvan a nagy körforgásban a csak is neki szóló meghívás és feladat. Közösen teremthetjük meg a jövőt, amire meghívást kaptunk.

Felföldi László úgy látja, lehet mozgósítani a fiatalokat is, de élő példa és személyes jelenlét kell. Arról is beszélt, a mai fiatalok nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen sok és sajnos egyre több olyan dolgot látnak és élnek meg közvetlen és tágabb környezetükben egyaránt, ami látszólag nem sok okot ad a reményre. Nehézségek, kilátástalanság, széteső családok... Mégis hinnünk kell, hogy van lehetőségünk megfordítani, irányba állítani az ő életüket.

A püspök bevezető előadását Szent II. János Pál pápa egy imádságát idézve zárta: „Arra kaptak küldetést, hogy Krisztus világosságával ragyogjanak, és evangéliumi életük által az egész világban továbbadják a Szentlélek tüzét.” Majd hozzátette:

Minden közösség, minden egyházközség mélyében van egy kincsesbánya. Ezeket a bányákat fel kell tárni, ki kell nyitni, s hagyni kell, hogy az életnek és az embereknek ezek a gyönyörű kincsei Isten országát felvirágoztassák.”

A beszélgetés végén – mely leginkább e megelőző gondolatokra fókuszált – arra emlékeztetett: mindenki tegye a dolgát a maga helyén a legjobb tudása és képességei szerint, mert a befektetett munka megtérül. „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásra.” (Mt 9,37–38) Mindenhol más feladatok vannak; van, ahol a kevésnek kell nagyon örülni, máshol pedig a soknak, de mindig van helye a következő lépésnek.

Hiszek a misszióban, és hiszem, hogy az emberekben ott a vágy, hogy megszólítsuk őket."

A beszélgetés püspöki áldásal zárult.

A soron következő két alkalommal folytatódik a téma kibontása: június 11-én Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát gondolatai nyomán az anyagi erőforrások kerülnek majd terítékre, azt követően, június 14-én pedig Versegi Beáta-Mária CB, a Nyolc Boldogság Közösség szerzetesnővére fejti fel, hol kereshetünk és találhatunk mindehhez életadó spirituális erőforrásokat.

