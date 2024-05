Mindannyian testvérek vagyunk, Isten gyermekei – Roma családi nap a szombathelyi püspöki palotában

Kiss István, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász igazgatója köszöntötte a résztvevőket, majd Székely János megyéspüspök roma nyelven.

Rövid köszöntőjében a főpásztor Boldog Ceferinóról beszélt, aki gyakran összegyűjtötte a gyerekeket, és mesélt nekik Jézusról. „Mi is hasonlót élünk át most a püspökség kertjében. Érezzétek, hogy Isten szívében vagytok, nem valahol oldalt, távol, a periférián. Nincs szakadék, testvérként vagyunk együtt, a mennyei Atya gyermekeiként” – mondta az egybegyűlteknek Székely János püspök.

Szirmai Róbert, a szombathelyi roma nemzetiségi önkormányzat elnöke is köszöntötte a megjelenteket, akiket ebéddel is vártak.

Mintegy kétszázötvenen jöttek el a találkozóra. Amíg a gyerekeket arcfestésre, rajzolásra, kézműves-foglalkozásra invitálták, a felnőttek kulturális programokon vehettek részt. Fellépett többek között a lovászi általános iskola énekkara, valamint a szombathelyi Magvető Tanoda diákjai.

Székely János püspök a martius.hu-nak adott interjújában elmondta: számára a nap őt a legmélyebben érintő pontja az volt, amikor a felnőttekkel külön is találkozott. Beszélgettek hitről, és bátorította a megjelenteket, hogy hozzanak létre imaközösségeket.

A családi nap szentmisével zárult.

Szentbeszédében a megyéspüspök újra Boldog Ceferino életét állította példaként a megjelentek elé. Beszélt életének nehézségeiről – például arról, hogy nem járhatott iskolába, és édesapja elhagyta a családot –, de buzgóságáról is, amelynek egyik megnyilvánulása volt az, hogy a káromkodást, a csúnya beszédet nem tűrte meg maga körül. Kiskorától kezdve rendkívül tisztelte Istent, és amikor meglátta, hogy a templomba járó emberek élete gazdagabb, szebb; a családokban nincs veszekedés, zűrzavar, hanem békesség van, akkor ő is elment a templomba.

Felfedezett egy óriási titkot: a lelkünknek szüksége van az imádságra, az istenkapcsolatra.

Erre hívta a cigány testvéreket is Székely János püspök, aki a házastársi szeretetről, a tanulás fontosságáról is beszélt.

Milyen jó ha egy gyermek úgy nő fel, hogy a családban nincs veszekedés, ahol a problémákat békességben oldják meg. „Ceferino élete arra is példa, hogy ha a gyermekeitek javát akarjátok, akkor segítenetek kell őket abban, hogy tanulhassanak, és így életük szebb és boldogabb legyen” – emelte ki a főpásztor.

Arról is beszélt, hogy Boldog Ceferino 1936-ban egy papért adta oda életét. Utolsó szava ez volt: „Éljen Krisztus király!” „Gyönyörű élete volt, és a te életed is lehet ilyen: engedd be a szívedbe Jézust, és akkor az életed megváltozik, megújul” – fogalmazott Székely János püspök.

A megyéspüspök búcsúzáskor minden jelenlévőnek ajándékot adott.

A szentmisén közreműködött az Ébren álmodók zenekar, Rettegi Zsolt vezetésével.

A programról Kiss István, az egyházmegyei karitász új igazgatója elmondta: „Ez volt az első program, amelyen már karitászigazgatóként vettem részt, segítettem a szervezést. Számomra nagy élmény volt a kollégáim elkötelezettsége, az, ahogy ezt a találkozót megszervezték. Jól éreztem magam, és akiket megkérdeztem, szintén pozitívan nyilatkoztak a napról. Lenyűgözte őket János püspök atya személyisége, az, hogy meghívta őket otthonába, hogy mindenkit megszólított, és kíváncsi volt a véleményükre. Ilyennel korábban nem találkoztak.”

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Fotó: Szombathelyi Egyházmegye Facebook-oldala

Magyar Kurír