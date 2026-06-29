Minden embernek végtelen értéke van – Megjelent a Máltai Tanulmányok új lapszáma

A mai középkorúak születésekor még kevesek képzelőereje terjedt ki odáig, hogy mindazokra a technológiai fejlesztésekre valós realitásként tekintsenek, mint amelyek aztán pár évtized múlva mára életünk részévé váltak. Távolról diagnosztikát végző telemedicinás eszközök; szenzorokkal ellátott állapotmonitorozó rendszerek; „okospadlók”, amelyek az idősek biztonságát szolgálják; az autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek számára a szociális képességeket fejlesztő mesterséges intelligencia-alapú alkalmazások – hosszan sorolhatóak még mindazok a találmányok, amelyek az elesettek állapotát képesek nagyon hatékonyan segíteni. Ugyanakkor meglehetősen hosszan lehetne sorolni a veszélyeket és dilemmákat is, amelyek az újdonságok megjelenésével meglehetősen felkészületlenül értek bennünket magánéletünkben és emberekkel foglalkozó szakmák gyakorlóiként is.

„Minden korszak végső erkölcsi kérdése az, hogyan bánik a gyengékkel” – állapítja meg a lapot indító esszéjében Pallós Tamás újságíró, az Új Ember Mértékadó mellékletének szerkesztője, hozzátéve: „A beteg ember sokszor nemcsak a fájdalomtól szenved, hanem attól is, hogy elveszíti társadalmi láthatóságát.”

Erre rezonálva a folyóirat recenziós rovatában Aldous Huxley és Peter Singer teóriáit összehasonlítva Walter Fontanini filozófus és pszichológus is arra jut: „A segítő szakember etikai kihívása (…) hogy megmaradjon a komplexitásban: elviselje a kliens szenvedése és a rendszer korlátai közötti feszültséget, anélkül, hogy engedne a kísértésnek, hogy a másikat leegyszerűsítve puszta klinikai esetté vagy gazdasági teherré redukálja.”

A rendszer korlátait több tanulmány is igyekszik bemutatni és megoldást kínálni a Máltai Tanulmányok új számában.

Ahogy egyre többen mérik fel, hogy „az emberi lény nem »megjavítandó« mechanizmus a tökéletes funkcionalitás eléréséig, hanem többlettel bíró valóság” – ahogy Walter Fontanini írja –, úgy azt is, hogy „a nélkülözők felé fordulás nem egyszerűen szociális feladat, hanem civilizációs döntés”. Mert „minden embernek végtelen értéke van.”

A Máltai Tanulmányok 2026/2-es lapszámának bővebb ajánlója IDE KATTINTVA olvasható.

A lapot bemutató kerekasztal-beszélgetést június 29-én 17 órától tartják a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bem rakparti központjában.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

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