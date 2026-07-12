Minden lélek az Urat dicsérje! – Fiatal tehetségek kiállítása a győri Triangulum Galériában

Az ünnepélyes megnyitón Hencz Márton püspöki szertartó és titkár köszöntő beszédében úgy fogalmazott: hiába van ceruzánk, festékünk és papírunk, ha nincs bennünk Lélek, nem kerül semmi a papírra. Mi, keresztény emberek, úgy gondoljuk, hogy a Lélek, a Szentlélek indíttatásával tudunk valami olyan dolgot alkotni, amely megszólítja a másik ember lelkét.

Pezenhofferné Molnár Edina, a Prohászka-iskola főigazgatója köszöntőjében szeretettel gratulált az iskola tehetséges diákjainak, akik a szabadidejüket töltötték az iskolában a foglalkozásokon, melyeken a kiállításon is látható képek, kerámiák, irodalmi alkotások és zenei felvételek születtek. Megköszönte a projektben részt vevő kollégák munkáját, Pintérné Gergics Ágnes, Kretzné Budaker Dóra és Sásdiné Schnur Bernadett tehetséggondozó tevékenységét. Kifejezte reményét, hogy a program a következő tanévben is folytatódik.

Nemesné Matus Zsanett, a Szent László Látogatóközpont igazgatója megnyitó beszédében kiemelte, hogy bár mi, felnőttek azt hisszük, jól ismerjük a bennünket körülvevő világot, tisztában vagyunk annak működésével, a kiállítótérben látható alkotások bebizonyítják, hogy mindig van felfedezni valónk.

A gyerekek tiszta szívvel fordulnak Isten felé, s ezt a nyitottságot fedezhetjük fel a kiállított alkotásokon. Minden munka egy vallomás arról, hogyan látják a gyerekek, fiatalok Istent, Jézust, a Szűzanyát, a szenteket vagy éppen a teremtett világ szépségeit. Az alkotások olyanok, mint a lámpások: fényt gyújtanak a szívünkben, felidézik a hit örömét, a szeretet erejét és azt a tiszta rácsodálkozást, amely Isten egyik legnagyobb ajándéka.

Pintérné Gergics Ágnes, az iskola művészetpedagógusa, a projekt vezetője megköszönte a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Program támogatását, melyből megvalósulhatott a tehetséggondozó szakkör, tanulmányutak, szülői nap, alkotótábor s az a művészeti antológia, melyet a kiállításmegnyitón mutattak be a közönségnek.

A kiadványban a tizenöt részt vevő diák versei, novellái, képzőművészeti alkotásai szerepelnek; egy QR-kódon keresztül a zenei felvételek is megszólalnak. A projekt nyitott volt más iskolák diákjai számára is, így a Prohászka növendékei mellett az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont két tanulója is szerepel.

A Mustármag elnevezés tisztelgés a Prohászka-iskola hagyományai, a korábban szintén ezen a néven működő iskolaújság előtt, s utalás arra, hogy a tehetség egy pici magja is hatalmasra tud nőni – mondta a művészetpedagógus. – A tárlat címe, a Lámpás és fény pedig az alkotó diákok evangelizációs tevékenységére utal, akik rajzokkal, szavakkal, dalokkal is Istenhez közelítenek, és kortársaik felé is szeretnék továbbítani a jó hírt, hogy Isten velünk van, figyel ránk és szeret bennünket.

Az ünnepség zárásaként a tizenöt fiatal alkotó – Nemes Piroska, Pados Janka, Vajk Luca, Kovács Zita, Zseni Anna, Nagy Matilda Róza, Kovács Kata, Fekete Anna Sára, Pörneczi Hanna, Boglári Eszter Lili, Ureczky Bíborka, Kiss Luca, Burán Csenge Dóra, Kiss Fruzsina Janka és Kun Réka – átvehette az antológia egy-egy tiszteletpéldányát.

A kiállítás megtekinthető július 7-től szeptember 11-ig, 10–18 óráig Győrben, a Szent László Látogatóközpont Triangulum Galériájában.

Forrás: Győri Egyházmegye; Prohászka-iskola, Győr

Fotó: Molnár G.Tamás

Magyar Kurír