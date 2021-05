Minden mozdulatában ott volt az Isten – Bálint Sándor-emléknapot tartottak Szegeden

Beszédében kiemelte Bálint Sándor életszentségét, alázatos munkáját, mellyel tudományos és vallásos életében is példát adott. Személyesen is ismerve a „legszögedibb szögedit”, a püspök felidézte a találkozásokat, az őszinte, mély beszélgetéseket, és úgy vélte:

ő nemcsak utánajárt az Egyház dolgainak, Isten ügyeinek, hanem azt élte is. Minden mozdulatában ott volt az Isten. Hol jobbról, hol balról üldözték, ő pedig szerényen, de állhatatosan kitartott a pápák által meghirdetett keresztényszociális világ formálásában. Példakép embersége, életvitele, tudása, vallásossága, amely évtizedek után is hat.”

A nap során megáldották a Bálint Sándor szülőháza helyén épített társasház homlokzatán elhelyezett emléktáblát. A programok között sor került a februárban online elindított Bálint Sándor Vetélkedő döntőjére is, melynek az Alsóvárosi Ferences Kolostor és Templom adott otthont. Szeged-Alsóváros a szentéletű tudós otthona, szűkebb pátriája volt. Itt született és nevelkedett, itt ismerte meg a vallásos népi kultúra értékeit.

A vetélkedő döntőjébe tizenhét csapat jutott be. A versenyben részt vevő diákok Bálint Sándor hitvalló élete, tudományos, pedagógiai munkássága mellett a családjához, népéhez és egyházához fűződő hűségét igyekeztek bemutatni. A korosztály szerinti csapatok prezentációk formájában ismertették az általuk választott témákat, de kitértek a saját településükön még ismert vagy korábban élő hagyományokra is. Az utolsó fordulóban versenyző csapatok hamarosan egy szegedi élménynapon vehetnek részt, amely Isten szolgája Bálint Sándor személyéhez, egyetemi munkásságához, vallásos életéhez kapcsolódó helyszíneit igyekszik bemutatni. A zsűri tagjaként jelen volt Bálint Orsolya, Bálint Sándor unokája is.

A halálának 41. évfordulója alkalmából szervezett emléknap a Dóm téri Pantheonban álló szobornál koszorúzással, majd ünnepi szentmisével zárult, melyet Kiss-Rigó László megyéspüspök mutatott be. A főpásztor homíliájában méltatta Bálint Sándor mély istenkapcsolatát. Napjainkban sokan az önmegvalósítás útján keresik boldogságukat, addig a hitvalló tudós élete, a hűség és a szolgálat megélésében teljesedett ki. Fontos értékek határozták meg életét, mint a hit, a család, a közösség és a népe iránti szeretet.

Az emléknap több szervezet és intézmény támogatásával és összefogásában valósulhatott meg. A Szeged-Csanádi Egyházmegye mellett jelentős szervezői szerepet vállalt az Alsóvárosi Ferences Plébánia, a Karolina Általános Iskola és Gimnázium, a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, a Napsugaras Tájház és a Móra Ferenc Múzeum.

Forrás: Szeged-Csanádi Egyházmegye

Fotó: Tapodi Krisztián

Magyar Kurír