Mindenki születésnapja – Szeptemberben újra megrendezik a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást

Figyelemfelkeltő séta azért, hogy mindenkinek legyen születésnapja

Tavalyi első megmozdulásuk egy sikeres kampányséta volt a fővárosban, most szeptember 13-án pedig újra várják a magánszemélyeket és a támogató szervezeteket egyaránt. Céljuk az életvédelmi szemlélet népszerűsítése mellett felmutatni azt a társadalmi szövetet, amely a gyermeket váró, ám válságba került kismamáknak, családoknak kínál valódi támogatást.

A Mindenki Születésnapja Alapítvány a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségével karöltve dolgozik azért, hogy a krízisben fogant magzatok is megszülethessenek, az anyákat pedig egyre erősebb védőháló vegye körül gyermekük első születésnapja után is.

Számos témában történik társadalmi érzékenyítés, a magzatok helyzetének megismeréséért, jogainak elfogadásáért, az abortuszt kísérő krízishelyzetek megértéséért, az azokra adható valódi megoldások megtalálásáért azonban még nem indult ilyen nagyszabású kezdeményezés Magyarországon.

Hangot adni a legvédtelenebbeknek

„Hazánkban az élet kezdetével kapcsolatos kérdéseket – tévesen – szinte kizárólag nőjogi megközelítésben tárgyalja a nyilvánosság, a terhességmegszakítást pedig szabadságjogként.

Nem esik szó azonban az abortuszhoz vezető helyzetek összetettségéről, az abortusz elkerüléséhez való jogról és annak akadályairól”

– mondta Keresztes Ilona, az Együtt az Életért Egyesület elnöke, a kampányséta egyik védnöke.

Meggyőződésünk, hogy a meg nem született gyermekéletek többsége megmenthető lenne, ha a közvélemény sokrétű, megalapozott információhoz jutna az élet kezdetével kapcsolatban, a társadalom pedig az emberi élet védendő értékéből következő kötelességként ismerné fel az érdemi és hatékony támogatás feladatát.

Ennek a feladatnak a felvállalásában ma már egyre több szervezet osztozik Magyarországon. A közöttük lévő összefogást, együttműködést is szeretnénk erősíteni a jövőben, munkájukat pedig láthatóvá, minél szélesebb körben elérhetővé tenni” – tette hozzá Pontifex Sári, a Mindenki Születésnapja Alapítvány szóvivője.

Csatlakoznak a védőnők

„Az idén 110 éves védőnői szolgálat hungarikum. Pontosan azt az értéket képviseli, amely az életvédelem alapja: az egyéni odafigyelés, az empátia és az elkötelezett szolgálat az élet legkorábbi szakaszától, közvetlen kapcsolatban az anyákkal, a családokkal. Örömmel ajánlottam partnerséget ahhoz, hogy a megfogant életek vállalását nehezítő női, családi krízisekre megtaláljuk a hatékony társadalmi válaszokat és rendszerszintű megoldási javaslatokat dolgozhassunk ki” – mondta el Várfalvi Marianna. A Magyar Védőnők Szakmai Szervezetének (MVSZSZ) elnöke májusban csatlakozott a kampányséta egyik kezdeményezője, az Együtt az Életért Egyesület (EÉE) szakértői csapatához is.

Az Együtt az Életért Egyesület a Jó, hogy vagy! Életvédők Szövetsége tagjaként a „Mindenki Születésnapja” társadalmi összefogás egyik kezdeményezője. Célja a nem várt terhességben lévő nők és családjaik támogatása. Tevékenységeik közé tartozik a krízishelyzetben lévő kismamák tárgyi segítése, mentális támogatása, a családok megerősítése. A Mindenki Születésnapja összefogás támogatóihoz csatlakozott a Nagycsaládosok Országos Egyesülete is. Az esemény nagykövetei többek között Lackfi János író-költő, Dékány Ágnes és Bálint Balázs nőgyógyászok, Zámbori Soma színész és Csókay András idegsebész is.

