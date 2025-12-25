Mindenkiben van szeretet – Püspöki látogatás a hajléktalanok kaposvári gondozási központjában

Hazai – 2025. december 25., csütörtök | 16:00
Varga László megyéspüspök tett látogatást a kaposvári Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központban december 23-án. A főpásztort most is elkísérték az ÉLSZ imaközösség tagjai, akik versekkel és szeretetvendégséggel készültek az alkalomra, valamint papnövendékek és az Upupa Epops együttes és barátaik, akik zenével közreműködtek az alkalmon.

Nem igaz, hogy annyira szörnyű az élet, hogy már csak búskomornak lehet lenni. Rá lehet mosolyogni a másikra, s máris szebb lesz a nap

– kezdte buzdítását a megyéspüspök, majd egy hajléktalan emberrel kapcsolatos élményét osztotta meg.

„Az újév hajnalán találtam rá egy hajléktalan testvérünkre, aki összefagyva feküdt egy padon. Felismert, s megkérdeztem tőle, hogy mit segíthetek. A következőt mondta: »csak egy jó szót szóljon és gyönyörű lesz a napom«. A jó szavak mellé azért vittem neki teát és némi ennivalót is, de ilyen egyszerű. Jó szava mindenkinek van a másikhoz. Nem igaz az, hogy csak káromkodni és dühöngeni lehet. Itt, ebben a teremben is minden ember szívében ott a jóság, amit a hálával felszínre lehet hozni.”

Mindenkiben van szeretet, minden ember képes szeretni a másikat. Nem igaz, hogy csak bántani lehet egymást – lehet szeretni is. És a szeretet nem hal ki senkikben, legfeljebb elásni vagy tagadni lehet, de attól még ott van, s ki lehet hozni egymás szívéből – fogalmazott a megyéspüspök, majd jóságban, szeretetben és örömben eltöltött karácsonyt kívánt az intézmény ellátását igénybe vevő embereknek.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Magyar Kurír

