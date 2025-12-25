Mindenkiben van szeretet – Püspöki látogatás a hajléktalanok kaposvári gondozási központjában

Nem igaz, hogy annyira szörnyű az élet, hogy már csak búskomornak lehet lenni. Rá lehet mosolyogni a másikra, s máris szebb lesz a nap

– kezdte buzdítását a megyéspüspök, majd egy hajléktalan emberrel kapcsolatos élményét osztotta meg.

„Az újév hajnalán találtam rá egy hajléktalan testvérünkre, aki összefagyva feküdt egy padon. Felismert, s megkérdeztem tőle, hogy mit segíthetek. A következőt mondta: »csak egy jó szót szóljon és gyönyörű lesz a napom«. A jó szavak mellé azért vittem neki teát és némi ennivalót is, de ilyen egyszerű. Jó szava mindenkinek van a másikhoz. Nem igaz az, hogy csak káromkodni és dühöngeni lehet. Itt, ebben a teremben is minden ember szívében ott a jóság, amit a hálával felszínre lehet hozni.”

Mindenkiben van szeretet, minden ember képes szeretni a másikat. Nem igaz, hogy csak bántani lehet egymást – lehet szeretni is. És a szeretet nem hal ki senkikben, legfeljebb elásni vagy tagadni lehet, de attól még ott van, s ki lehet hozni egymás szívéből – fogalmazott a megyéspüspök, majd jóságban, szeretetben és örömben eltöltött karácsonyt kívánt az intézmény ellátását igénybe vevő embereknek.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Magyar Kurír