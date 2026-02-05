Mindenkinek van mit adnia – Lezárult a fogyatékossággal élők Légy önkéntes! nemzetközi projektje

Nem az volt a kérdés, hogy képesek-e rá, hanem az, hogy kapnak-e lehetőséget. Erre épült a Be a Volunteer! – Légy önkéntes! című nemzetközi projekt, amelynek középpontjában a fogyatékossággal élő fiatalok önkéntes szerepvállalása állt – nem elméletben, hanem a gyakorlatban.

A Nem Adom Fel Alapítvány koordinálta a nemzetközi projektet, amelyben olasz, spanyol, észak-macedón és bolgár civil szervezetek vettek részt: a programban a Diversamente ODV (Olaszország), a COCEMFE Sevilla (Spanyolország), az Ischekor (Észak-Macedónia) a VVI Foundation (Bulgária) és a Nem Adom Fel Alapítvány (Magyarország) szervezetek működtek együtt.

A közös cél az volt, hogy megmutassák: megfelelő támogatással a fogyatékossággal élő fiatalok nemcsak bevonhatók az önkéntességbe, hanem hosszú távon is aktív, látható szereplői lehetnek ezeknek a programoknak.

A rendezvény elején a partnerszervezetek mutatták be saját módszereiket és tapasztalataikat. A projekt során országonként tíz, fogyatékossággal élő fiatal kapcsolódott be önkéntes munkába, fejenként mintegy százhúsz órában, kilenc hónapon keresztül.

A résztvevők állatotthonokban, közösségi kezdeményezésekben, kulturális intézményeknél és civil szervezeteknél dolgoztak, minden esetben mentorálással és szervezeti támogatással.

A gyakorlati megvalósítás kapcsán Papp Szabolcs, a Nem Adom Fel Alapítvány szóvivője arra hívta fel a figyelmet, hogy a projekt egyik legfontosabb célja az volt, hogy a fogyatékossággal élő fiatalok saját élményen keresztül tapasztalják meg: ők is rendelkeznek olyan tudással és képességekkel, amelyekkel másoknak tudnak segíteni.

Az önkéntesség ebben az értelemben nem „jótékonyság”, hanem visszajelzés arról, hogy az érintettek értékes, kompetens tagjai a közösségnek – fogalmazott Papp Szabolcs.

A program egyik legmeghatározóbb eleme a Tihanyban megvalósult nemzetközi felkészítő tréning volt, amelyen öt országból ötven fogyatékossággal élő fiatal és húsz segítő vett részt. A tréning nemcsak az önkéntes szerepre készített fel, hanem az önismeretre és az önállóság erősítésére is fókuszált.

Papp Szabolcs szerint ezek a közös élmények különösen fontosak voltak, mert sok résztvevő életében először élhette meg, hogy nem támogatottként, hanem aktív szereplőként van jelen egy nemzetközi közösségben.

A záróesemény második felében kerekasztal-beszélgetést tartottak, melyen a szakpolitikai, intézményi és civil szempontok egyszerre jelentek meg.

Bárány Anikó, a Belügyminisztérium Rehabilitációs Főosztályának főosztályvezetője arról beszélt, hogy a fogyatékossággal élő emberek társadalmi részvételének egyik alulhasznált terepe az önkéntesség, pedig ez fontos átmeneti tér lehet a nyílt munkaerőpiac felé is. Hangsúlyozta, hogy az ilyen civil kezdeményezések tapasztalatai az állami ellátórendszerek számára is relevánsak.

Szente Attila, a Sant’Egidio közösség mentoraként a fogadó szervezetek oldaláról hozott példákat. Elmondta, hogy az inkluzív önkéntesség kezdetben szervezeti tanulást igényel, ugyanakkor rövid időn belül természetessé válik az együttműködés, és az önkéntesek valódi értéket teremtenek a közösségek számára.

A fogadó intézmények tapasztalatairól beszélt Bánpataki Dóra, a Magyar Természettudományi Múzeum osztályvezetője és kulturális menedzsere is. Szerinte a fogyatékossággal élő önkéntesek jelenléte nemcsak az adott programra, hanem az intézményi működés egészére hatással van, és hosszabb távon formálja a szervezeti kultúrát is.

A beszélgetés során többször hangsúlyosan megjelent, hogy az inkluzív önkéntesség nem „jó szándékú gesztus”, hanem szervezést, időt és forrásokat igénylő szakmai munka. Papp Szabolcs ehhez kapcsolódva kiemelte: a projekt azért volt különösen fontos, mert anyagi és szakmai keretet is biztosított ahhoz, hogy a fogyatékossággal élő fiatalok valóban részt tudjanak venni az önkéntes munkában. Utazás, kísérés, mentorálás és eszközök nélkül ezek a lehetőségek sok esetben egyszerűen nem lennének elérhetők.

A rendezvény zárásaként Solymoskövi Luca, a projekt vezetője hangsúlyozta: az Erasmus+ stratégiai partnerségek valódi teret adnak a mély, érdemi szakmai együttműködésre. Ennek kézzelfogható eredménye lett az önkéntesek felkészítését segítő tréninganyag, valamint a Légy Önkéntes! című nemzetközi jógyakorlat-gyűjtemény, amely konkrét útmutatót ad az inkluzív önkéntes programok megvalósításához, és online is elérhető.

A projekt formálisan lezárult, a részt vevő szervezetek azonban a tapasztalatok továbbvitelében gondolkodnak.

A cél az, hogy az inkluzív önkéntesség ne kivétel, hanem természetes gyakorlat legyen – és hogy minél több fogyatékossággal élő fiatal élhesse meg azt az élményt, amikor nem segítséget kap, hanem ő maga ad.

A projektről bővebb információ a program honlapján érhető el, ahol a fogyatékossággal élő fiatalok önkéntes szerepre való felkészítését segítő tréninganyag, valamint a Légy Önkéntes! című nemzetközi jógyakorlat-gyűjtemény is szabadon hozzáférhető. A kiadványok gyakorlati útmutatót nyújtanak mindazok számára, akik inkluzív önkéntes programok indításán vagy fejlesztésén dolgoznak.

Forrás és fotó: Nem Adom Fel Alapítvány

Magyar Kurír