Mindennapi szeretetünk – Online találkozóval kezdődik a Vatikánban az Amoris laetitia-családév

A kezdeményezés elindítói szerint a program nem ünneplés, hanem inkább egy út kezdete. Az apostoli buzdítás valójában eddig még fel nem ismert gazdagsággal bír, és a március 19-i esemény – amelyet élőben közvetítenek a három szervező internetes csatornáin – meghívást jelent a jövőbeli munkára. „A pápa kezdeményezése az egész Egyházat mozgásba akarja hozni” – magyarázzák a szervezők, akik hozzá kívánnak járulni a 2022-ben, Rómában megrendezendő családok világtalálkozójára való lelkipásztori és teológiai felkészüléshez.

Az esemény két, mindenki számára nyitott online találkozóra oszlik: a 15 órakor kezdődő program az Amoris laetitia apostoli buzdítás megjelenésének évfordulójáról szól, a 16.30-kor kezdődő pedig a teológiai szempontokról. Az élő közvetítésbe a II. János Pál Intézet YouTube-csatornáján és a három szervező internetes csatornáin lehet bekapcsolódni.

A találkozóra Ferenc pápa külön üzenetet küld. Felszólal Kevin Joseph Farrell bíboros, a Világiak, Család és Élet Kongregációja prefektusa; Angelo De Donatis bíboros, a pápa római helynöke és Vincenzo Paglia érsek, a II. János Pál Pápai Teológiai Intézet nagykancellárja szólal fel. Beszédet mond Pierangelo Sequeri, a II. János Pál Pápai Teológiai Intézet dékánja, valamint Giuseppina De Simone és Franco Miano házaspár, akik részt vettek a családról tartott szinóduson.

A délután második része akadémikusabb jellegű lesz, előadásokból épül fel. Felszólal Nuria Calduch-Benages a Pápai Gergely Egyetemtől, aki egyben a Pápai Biblikus Bizottság nemrég kinevezett titkára; Antonio Pitta a Lateráni Egyetemtől, Vincenzo Rosito a II. János Pál Intézettől és Dario Gervasi római segédpüspök, a családpasztorációs megbízott. Az eseményt Giovanni Cesare Pagazzi teológus koordinálja.

Az Amoris laetitia apostoli budítás kiadásának ötödik évfordulója alkalmából Ferenc pápa 2020. december 27-én hirdette meg a családnak szentelt évet, hogy megérlelje a családnak szentelt püspöki szinódus utáni apostoli buzdítás gyümölcseit, és az Egyházat közelebb hozza világszerte a családokhoz, amelyeket az utóbbi évben a világjárvány erősen próbára tett. Az év, amelyet a vatikáni dikasztérium koordinál, 2022. június 26-án, a Családok 10. Világtalálkozójával zárul: az érlelődő gondolatokat az egyházi közösségek és családok rendelkezésére bocsátják, hogy segítsék őket útjukon.

A férfi és nő közti szövetség, amely átszövi történelmet és az emberi állapotunkat, kulcsfontosságú a család tekintetében, de túl is mutat a család működésén: a keresztény hivatás az, hogy elvigyük ezt a szövetséget a politika, a gazdaság, a jog, a másokról való gondoskodás és a kultúra helyeire”

– fogalmazott Pierangelo Sequeri, a II. János Pál Pápai Teológiai Intézet dékánja.

Március 18-án, csütörtökön délelőtt a Szentszék Sajtótermében mutatták be a családoknak szentelt különleges évet. A sajtótájékoztatón felszólalt a Világiak, Család és Élet Kongregációja prefektusa, Kevin Farrell bíboros, továbbá Gabriella Gambino, a dikasztérium altitkára, valamint Valentina és Leonardo Nepi házaspár tett tanúságot.

A 2022-re tervezett családok világtalálkozójára készülve, ebben az aggodalomra okot adó és szenvedést okozó egészségügyi vészhelyzetben gondviselésszerű a családoknak szentelt év elindítása és megélése annak érdekében, hogy a családok nagyobb szerepet vállaljanak a lelkipásztori tevékenységben és a társadalomban.

A családoknak lelkigondozásra, odafigyelésre van szükségük a köztük és a lelkipásztorok közötti nagyobb együttműködés révén. Be kell fektetni a képzésbe és mindenekelőtt a mentalitás megváltozását kell elérni: nem „tárgyként”, hanem a hétköznapi lelkigondozás „alanyaként” kell gondolni rájuk. Így foglalható össze Kevin Farrell bíboros megszólalása a csütörtöki sajtótájékoztatón. Ahogy fogalmazott,

a járvány nem béníthat meg minket: pontosan ebben a zavaros időszakban nagyon helyénvaló egy egész évet a keresztény családnak szentelni, hogy valóban „jó hírként” mutathassuk azt be.

„A család örökre a leghitelesebb és legeredetibb kapcsolataink őrzője marad” – hangsúlyozta a bíboros, aki azt javasolta, hogy érdemes újra kézbe venni az Amoris laetitia apostoli buzdítást, amely egy hosszú szinódusi út gyümölcse, nemcsak egyházi kontextusban, hanem a családok viszonylatában is. Farrell bíboros kiemelte a dokumentum gazdagságát, amely gyakorlati útmutatást is tartalmaz, és megemlítette a Fratelli tutti (Mindnyájan testvérek) enciklikát is, amely egy nagyon fontos szöveg abból a szempontból is, hogy növelheti a családok felelősségtudatát azok iránt, akik például ugyanabban a társasházban vagy a szomszédságukban élnek.

