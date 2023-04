Mindennapok Szűz Máriával – Szentmisével indították útjára az „Igent mondok” női lelkigyakorlatot

Két éve 6300-an vettek részt a harmincnapos lelki úton, amely Szűz Mária életének szemlélésével kívánja közelebb vinni a résztvevőket ahhoz, hogy ők is igent mondjanak arra az életre, amelyet Istentől kaptak. A jelentkezők nagy számához akkor a koronavírus-járvány is hozzájárult, de az ezen túlmutató spirituális igényt jelzi, hogy tavaly is több mint négyezren, és már idén is 3300-nál többen jelentkeztek a lelkigyakorlatra, amelyhez még bőven van idő csatlakozni.

A harminc nap lelki tartalma évről évre változik – idén a mindennapok lesznek a fókuszban. Ehhez idomulva választották a nyitómise helyszínéül a Sziklatemplomot, amely nagyon hasonlíthat ahhoz a helyhez, ahol egykor Názáretben a Szent Család élhetett – derült ki Suller Melinda általános elöljáró köszöntőjéből, amelyet a főnöknő betegsége miatt rendtársa, Balla Erika SJC olvasott fel. Suller Melinda, aki Názáretben láthatta, hogy a nagy bazilika egy kis barlanglakást rejt magában, rámutatott, hogy a Sziklatemplom közege segíthet abban, hogy közelebb lehessünk ahhoz, hogy mit élt meg Mária. A templomból kilépve pedig azt láthatjuk, hogy mi milyen tájban, milyen közegben élünk, a saját mindennapjainkra tekinthetünk rá.

Tavalyhoz hasonlóan Martos Levente Balázs mutatta be a lelkigyakorlat nyitó szentmiséjét. A püspök homíliájában bevallotta: a tavalyi lelkigyakorlatról született kisfilm tanúsága szerint sokkal több mindent kaptak a részt vevő nők, mint ahogy ő maga elképzelte volna, sokkal mélyebben szántó lett a dolog.

Martos Balázs szerint nehéz az újrakezdés, ott motoszkálhat bennünk, hogy vajon idén is megtörténik-e a csoda, vagy a most először csatlakozókban felvetődhet, hogy tényleg nem lódítanak-e a korábbi résztvevők. A szónok rámutatott, a napi szentírási idézetek sem éppen a szép kiteljesedésről szólnak, hanem a nehéz kezdetről, például Saul precíz, házról házra járó keresztényüldözése kapcsán a kereszténység terjedésének nehéz kezdeteiről értesülhetünk.

Kenyérré lenni – ez nagyon összetartozik a női lélekkel, enni adni, életet adni, jelen lenni az emberek életében – mindezeket is megszenteli Jézus, világított rá Martos Balázs. Hozzátette: Jézus élete elején is ott van az imádkozó asszony, Mária, aki nélkül nem lenne lehetséges fiának a küldetése.

A püspök felidézett egy latin mondás, amely magyarra így fordítható: „A vízcsepp kivájja a követ, nem mert erős, hanem mert újra és újra leesik.” Isten ugyanígy újra és újra kopogtat a szívünkön, csepegteti a gyógyszert a szívünkbe – biztatott.

Martos Levente Balázs elmesélte, hogy egy húszfős bizottság tagjaként múlt pénteken, április 21-én Ferenc pápánál járt, és ők, a Pápai Biblikus Bizottság tagjai nagyon büszkék voltak, hogy a nem is olyan régen csupa férfiakból álló szervezet tagjai között már öt nő is található. A Szentatya is értékelte az előrelépést, de azért mégis így fogadta őket: körülnézek köztetek, és úgy látom, nincs még elég női tag. Az egész Egyházban érzékelhetőbbnek kellene lennie, amit a női lény magával hoz, ezt szeretné a pápa. A püspök felvetette, hogy a nők nemcsak magukért imádkozhatnak a lelkigyakorlat során, hanem „ha sokan őszintén kérjük, a változások érintik a környezetünket, az egész világot is”. Nem azért hathatunk, mert erősek vagyunk, hanem mert kitartunk – tette hozzá.

A szentmise végén Balla Erika SJC, aki kezdetektől szervezője a harmincnapos imádságnak, elmondta, hogy idén a lelkigyakorlat fókuszában a mindennapok, Mária és a részvevők saját hétköznapjai lesznek. A lelkigyakorlatozók ezúttal tehát az egyszerűségben rejlő szépségre tudnak majd koncentrálni.

Jacsó Annamária, aki szintén harmadik éve vesz részt a lelkigyakorlat szervezésében, arról számolt be, hogy idén májusban minden héten egy-egy, a szervezők által nagyra becsült férfi – Lackfi János költő, Guia Hugó erdélyi ferences testvér, Süveges Gergő újságíró és Huszti Zoltán budapest-albertfalvi káplán, képzőművész – szemével is rátekinthetnek női mivoltukra a lelkigyakorlatozók. Már több mint 3300-an regisztráltak –14 és 88 év közöttiek – a világ számos tájáról, olyan helyekről is, mint Ausztrália, Kuvait, Szíria vagy Új-Zéland.

A szentmise, melyet online is lehetett követni az EWTN közvetítésének köszönhetően, ITT visszanézhető.

A lelkigyakorlat ténylegesen a május elsején kiküldött első elmélkedésekkel veszi kezdetét, így még teljesen időben vannak azok is, akik most regisztrálnának.

Feliratkozni ITT lehetséges.

A két szerzetesnővér, Balla Erika SJC és Mézinger Gabriella SJC és két fiatal világi, Jacsó Annamária és Szebedy Bolda együttgondolkodásából szárba szökő lelkigyakorlat 2021-ben a járványhelyzetben egyedülálló módon tudott összefogni sok-sok nőt, akik az e-mailen elküldött napi összeállítás (szentírási részletek, valamint egy képi és egy zenés inspiráció) segítségével – a szervezők szándéka szerint – 30-60 percet töltöttek imádságban.

A keretek továbbra is nagyrészt ugyanazok, de a szervezői csapat tavaly egy kicsit átalakult, Suller Melinda SJC, a Jézus Szíve Társasága elöljárója vezetése alatt: Tyukodi Beáta SJC vette át rendtársa, Mézinger Gabriella SJC helyét, és egy harmadik világi, Békési Erika is csatlakozott.

A visszajelzések alapján az eddigi résztvevőknek sokat adott, hogy többen együtt járhatták a lelkigyakorlatos utat. Ezért a szervezők arra buzdítják a jelentkezőket, hogy bátorítsák a környezetükben lévő nőket a lelkigyakorlaton való részvételre. Szervezzenek heti találkozást, melyen megosztják az út során szerzett tapasztalatokat. Akik a környezetükben nem találnak csoportot, viszont szívesen csatlakoznának egy véletlenszerűen beosztott virtuális körhöz, azokat szívesen segítik ebben. Továbbá útmutatást is adnak a csoportvezetőknek a heti alkalmak vezetéséhez.

A korábbi évekhez hasonlóan közös nyitó és záró szentmisét is tartanak, hogy ezzel erősítsék a közös utat. A záró szentmise várhatóan június 4-én, vasárnap lesz Bodajkon, ahol a kegyhelyet vezető Mórocz Tamás vendégei lesznek a lelkigyakorlatozók.

A lelkigyakorlatról további részletek ITT találhatók.

Szerző: Agonás Szonja

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír