Mindenszentek ünnepe egyházmegyéinkben

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

November 1-jén, délután, halottak napja előestéjén Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök temetői ájtatosságot vezetett Nyíregyházán, az Északi temető papi parcellájánál, majd szentmisét mutatott be a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban.

A temetői ájtatosságon Pápai Lajos nyugalmazott megyéspüspök is részt vett, valamint együtt imádkozott a jelen lévő hívekkel Németh István püspöki titkár, Csordás Gábor, a társszékesegyház plébánosa, Nagy Csaba, Juhos Imre és Figeczki Balázs Nyíregyházán szolgáló lelkipásztor.

Palánki Ferenc megyéspüspök a feltámadásba vetett hitet erősítő szentírási szakaszok elhangzása után rövid elmélkedést tartott.

Az Ószövetségben többször olvashatunk arról, hogy Istent nem láthatja meg élő ember – mutatott rá. – Az e világi élet oldaláról fájdalmas a halál, amely a bűn következménye, és ha nem lett volna bűnbeesés, az embernek akkor is át kellett volna lépnie ebből az életből az isteni életbe, vagyis az élet teljességébe. Amióta az ember elkövette a bűnt, azóta ez az átlépés, a halál számunkra tragédia, büntetés és fájdalom. Mégis ott van bennünk a hit, hogy Jézusban, aki értünk vállalta a kereszthalált és valóban föltámadt, mi is mindannyian feltámadunk, és elhunyt szeretteink is, akik a hitünk szerint nála vannak.

Az egybegyűltek az egyetemes könyörgésben imádkoztak a szenvedő egyház tagjaiért, az elhunyt lelkipásztorokért, elhunyt családtagjaikért, minden elhunyt testvérükért, a háborúk áldozataiért, azokért, akikről senki nem emlékezik meg, hogy mindannyian részesüljenek az örök szeretetben, mi pedig az utolsó ítéletkor velük együtt az áldottak sorában lehessünk.

Esztergom-Budapesti főegyházmegye

Erdő Péter bíboros, prímás mutatott be szentmisét mindenszentek főünnepén, november 1-jén az esztergomi Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyházban.

Erdő Péter bíboros homíliájában arról beszélt, hogy ezen három kívánságot terjesszük Isten és a szentek elé. Az első nagy kívánságunk, hogy eljussunk a szentek közösségébe. A második vágyunk, az Istennel való bensőséges közösség, Isten boldogító színelátása. A harmadik kívánságunk pedig az, hogy a szentek már itt a földön segítsenek nehéz helyzeteinkben, főleg akkor, amikor a jóra törekszünk.

A szentmise végén Erdő Péter bíboros elvégezte a lucernárium szertartását: lekapcsolták a fényeket bazilikában, csak a gyertyák világítottak, így emlékeztek a hívek elhunyt hozzátartozóikra, valamint kérték a szenvedő lelkek számára Isten irgalmát. A főpásztor a meggyújtott a húsvéti gyertya előtt – melynek lángja a feltámadt Krisztust jelképezi – imádkozott, hogy a földi életben az ő világosságát követve jussunk el az örökkévalóságba.

Győri Egyházmegye

Veres András megyéspüspök mutatott be szentmisét mindenszentek főünnepén a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban.

A szentbeszédben a püspök feltette a kérdést: „Miért tiszteljük a szenteket?” A papi breviáriumban Szent Bernáttól olvassuk: „A szentek nem szorulnak rá tiszteletünkre, semmit sem ad nekik a magasztalásunk.” Mi magunk gazdagodhatunk és lelki hasznunkra válik, ha az ő életüket szemlélve igyekszünk saját életünket hozzájuk igazítani. Érdemes kiválasztanunk azt a szentet, akit leginkább tudnánk követni.

Veres András rámutatott: a hívő és a nem hívő szíve mélyén is ott él a vágy egy halál utáni élet után. Mennyire könnyű lenne felismerni, hogy ez a vágy föl sem ébredne bennünk, ha nem lenne az örök életre való teremtettségünk.

Hívő emberként nyilvánvaló, hogy a földi örömnek a beteljesülése az örök boldogság. Az életszentség abban áll, hogy nemcsak vágyunk erre, hanem törekszünk is rá.

Pécsi Egyházmegye

Mindenszentek estéjén ünnepi szentmisét celebrált Máger Róbert püspöki irodaigazgató, plébános a Szent Péter- és Szent Pál-székesegyházban.

A plébános kiemelte, mindenszentek mindnyájunk ünnepe, ugyanis mindnyájan meg vagyunk hívva az életszentségre. Fontos tudatosítani önmagunkban nap mint nap, hogy az életszentség nem idegen dolog, nem távoli és elérhetetlen valóság, nem pusztán egyesek kiváltsága. Ez az ünnep segít megérteni, hogy a szentség nem a halál után veszi kezdetét, hanem már akkor, amikor a keresztség szentségében Isten családjához csatlakozunk. Már akkor és azzal a szentek közösségének tagjaivá leszünk, amikor Isten népéhez ragaszkodva napról-napra elutasítjuk a bűnt.

Nem az a szent, aki tökéletesnek hiszi és mutatja magát. Az igazi szent minden cselekedetében az Istenhez akar kapcsolódni, ami gyarlóságaink, bűneink és tökéletlenségeink miatt nem mindig sikerül, de ezek ellenére is kitartóan ragaszkodik az Atya akaratához és az Isten népével együtt halad az úton, melyre meghívta az Isten.

A szentmise a feltámadt Krisztust jelképező húsvéti gyertya előtt az örök hazába költözött testvéreinkre emlékezve, a szenvedő egyház tagjaiért való imával és könyörgéssel, valamint a feltámadásba való hit megvallásával zárult a.

Székesfehérvári Egyházmegye

Mindenszentek főünnepén Spányi Antal megyéspüspök mutatott be szentmisét a székesfehérvári székesegyházban.

Szentbeszédében a püspök felidézte, hogy Mindenszentek ünnepén az Egyház megpróbálja bemutatni számunkra azt, ami mindannyiunkra vár, mintegy meglebbenti azt a kárpitot, amely eltakarja előlünk a mennyország fényességét, hogy egy pillantásra láthassuk, mit készít Isten azoknak, akik szeretik őt.

Spányi Antal arra hívta a jelenlévőket, mindenszentek ünnepe alkalmából, lélekben nézzenek szembe azokkal, akik hozzánk tartoztak, akik számára fontos volt a keresztény tanítás, a hit szerinti élet, az egyház parancsainak megtartása, akik hűségesek maradtak a hithez, és akik emberként élték az életet, szeretetben, szolgálatban, elfogadásban, felajánlásban.

„Jó látni szeretteinket, akik segítettek, szerettek, vezettek bennünket, akik tanítottak, akik imádkoztak értünk, akik példát mutattak nekünk. Ahogy az idő múlik fölöttünk, egyre többen vannak ők odaát és egyre inkább nő azok száma, akik mindezt már tőlünk várják. Mert szép dolog az emlékezés, erőt ad, tisztító, jó érzéssel tölti el a szívünket, de nem feledkezhetünk el arról, hogy ezt nekünk is tennünk kell, nekünk is adnunk kell” – hangsúlyozta a megyéspüspök.

