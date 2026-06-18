Mindig Jézus és Mária Szívéhez tartozni – Papi jubileumot ünnepeltek Temesváron

Visszaemlékezésében Jäger Béla plébános hálával idézte fel elhunyt szülei emlékét, akik életük végéig támogatták őt a papi hivatás útján, valamint a temesvár-mehalai szalvatoriánus szerzeteseket: Johannes Benedikt Blum, Carolus Haubenreich és Bálint Paskal atyákat, akik gyermekkorának meghatározó lelkivezetői voltak.

Köszönetét fejezte ki Konrad Kernweiss ordináriusnak, aki tanulmányai folytatására Gyulafehérvárra küldte, Sebastian Kräuter megyéspüspöknek, valamint Boros Béla címzetes érseknek, aki papi jelmondatának kiválasztásában segítette: „Cordi Iesu et Mariae semper”.

A szentmise bevezetőjében a jubiláns üdvözölte Pál József Csaba megyéspüspököt, a temesvári egyházmegyéből és Magyarországról érkezett paptestvéreket, valamint a templomot megtöltő híveket.

Más vallásfelekezetek képviseletében jelen volt Eugen Jurca görögkatolikus plébános, Ioan Văran román ortodox nyugalmazott oravicabányai esperes, valamint Tökölyi Csaba Krisztián újkissodai református lelkész.

Az oltárnál Kiss Mihály diakónus és Horváth Rémusz diakónus szolgált.

A Szentszék üzenetét, amelyet Luis Marín de San Martín érsek, az Apostoli Alamizsnahivatal vezetője, a Szeretetszolgálat Dikasztériumának prefektusa aláírásával a jubiláns lelkipásztornak küldött, Pál József Csaba püspök román, német és magyar nyelven olvasta fel.

„Őszentsége XIV. Leó pápa szívből adja apostoli áldását pappá szentelésének 40. évfordulóján főtisztelendő Jäger Adalbert életére, bőséges mennyei kegyelmeket kérve számára, és a Szentséges Szűz Mária anyai pártfogását, hogy növekvő hűséggel és belső örömmel folytassa Istennek és Egyházának szentelt imádságos papi hivatását.”

A jubilánshoz szóló köszöntőjében a temesvári megyéspüspök kiemelte: a Jóistentől „származik erőnk, és tőle kapjuk a vigasztalást. Jelen voltam a primíciádon is, az első szentmisén, amelyet negyven évvel ezelőtt bemutattál.

Később több éven át szomszédok voltunk: én Resicabányán voltam plébános, te pedig Boksánbánya plébánosa és a krassói esperesi kerület esperese voltál. Azt láttam, hogy mindig a Jóistentől kapott kegyelemre és bölcsességre támaszkodtál”.

A közösség nevében Dana Jichin köszöntötte Jäger Béla plébánost.

Német, magyar és román nyelvű homíliájában Johann Dirschl általános helynök felidézte a Jäger családhoz fűződő személyes emlékeit. Elmondta: Jäger atya szülei mindig szeretettel fogadták a gyulafehérvári szemináriumból hazatérő kispapokat, fiuk évfolyamtársait, amikor azoknak órákat vagy akár egy egész napot kellett várniuk a hazafelé tartó vonat indulásáig.

A vikárius felsorolta a jubiláns lelkipásztor négy évtizedes szolgálatának állomásait is, aki többek között Újaradon, Nagyzsámban, Gátaján, Boksánbányán, Tirolban és Temesváron szolgált; 2002-ben kanonokká nevezték ki. Irányításával felépült az újkissodai plébánia új épülete, amelyet 2023 szeptemberében szenteltek fel.

A szentmise végén Cristian Paul Chioncel, a Bánsági Hegyvidéki Német Demokrata Fórum alelnöke köszöntötte Jäger Béla atyát, és díszoklevelet adott át neki.

A jubiláns a szentmise végén megköszönte a főpásztornak, a paptestvéreknek, az önkénteseknek, a temesvár-újkissodai közösség tagjainak és minden jelen lévő hívőnek a négy évtized során nyújtott támogatást. Köszönetet mondott továbbá az Alberta Claudia Kovacs orgonista vezette templomi kórusnak és Leonard Agigheoleanu hegedűművésznek, akik a szentmise zenei szolgálatát végezték.

A szeretetvendégségre, amelyet már kora reggel óta készítettek az önkéntesek a plébánia udvarán, minden jelenlévő meghívást kapott.

Bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás: temesvári egyházmegye

Fotó: temesvári egyházmegye Facebook-oldala

Magyar Kurír