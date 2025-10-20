Mindig szeretetben – A székesfehérvári papi otthonban ünnepelt a 75 éves Katolikus Szeretetszolgálat

A szervezetet 1950-ben a Magyar Katolikus Püspöki Kar hozta létre, hogy gondoskodjon a szerzetesrendek feloszlatása miatt ellátás nélkül maradt, idős, beteg szerzetesekről és apácákról. Az ünnepségen Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója, Földi Zoltán és Deák Lajosné önkormányzati képviselő, valamint Barna Tímea intézményvezető köszöntötte a megjelenteket.

A főigazgató visszatekintett a Katolikus Szeretetszolgálat születésének nehéz időszakára és arra az útra, amelyen a szervezet az idősellátás kiemelt szereplőjévé vált Magyarországon.

A hitből fakadó gondoskodás – Az alapítók szerepe a Katolikus Szeretetszolgálat létrehozásában címmel Tiringer László, a papi otthon foglalkoztatásszervezője nyitotta meg az előadások sorát.

Az ünnepségen a szegények legszegényebbjeinek szolgálatáról a Szeretet Misszionáriusai magyar központjának vezetője, Dina Marie MC (Karigú Elizabeth Múmbi) vezető nővér és magyar szerzetestársa, Pia Teréz MC nővér tett tanúságot és emlékezett meg arról, hogy a Teréz anya által alapított rend ugyancsak 75 éves.

Párhuzamot vonva a két segítő szervezet munkája között, személyes perui tapasztalatait osztotta meg Bakonyi Gábor misszionárius a Szegények Szolgái Missziós Mozgalom, hivatalos nevén Opus Christi Salvatoris Mundi tevékenységéről. Szólt küldetésük alapjairól, amely az emberiség azon részéhez szól, akik éhségtől, igazságtalanságtól és mindenféle betegségektől szenvednek.

Az előadásokat Mórocz Tamás kanonok, bodajki plébános, kegyhelyigazgató személyes tanúságtétele zárta az idős emberek tiszteletéről, a fiatalabb és idősebb papi generáció együtt megélt tapasztalatairól szólva.

Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök az ünnepséget záró szentmisében visszatekintett a szerzetesek szétszóratására, a fehérvári papi otthonba beköltözők rejtett életére.

„Fehérvár hívő népe sok nagyszerű pap emlékét őrzi, nevüket áldva, emlegetve, akik segítették őket a nehéz és keserves években. Emlékezünk arra a szolgálatra, amit a szeretetszolgálat 75 esztendőn keresztül végzett először a papok és apácák, aztán az idősek, a magukra maradottak, a másokra szorulók számára. Ez a szolgálat mindig szeretetben, mindig tisztességben, mindig emberségben és megbecsülésben történt.”

Az évfordulós ünnepséget a Székesfehérvári Szent Imre Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda műsora, továbbá Zséka és Balogh Szabolcs akusztikus koncertje, a bicskei Pannoniada Gyermekkórus koncertje tette emlékezetesebbé.

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió, Körtvélyes Tivadar

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír