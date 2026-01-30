Miniszteri elismerésben részesült a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár vezetője

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter elismerő oklevéllel fejezte ki megbecsülését a kultúra területén kiemelkedő munkát végző szakemberek iránt. Az elismeréseket Kovács Ernő főispán adta át a kecskeméti Katona József Színházban megrendezett ünnepségen.

Lakatos Andor 1989 óta segédlevéltárosként dolgozott a Kalocsai Érseki Levéltárban, majd miután végzett az ELTE történelem, levéltár és történeti muzeológia szakán, 1995-től kinevezték a levéltár vezetőjévé.

Vezetése alatt az intézmény több jelentős szakmai díjat is elnyert: 2013-ban az Év Levéltára; 2011-ben, majd 2019-ben az Év Kutatóhelye lett. Nevéhez fűződik a hazai levéltárak között úttörőnek számító internetes tartalomszolgáltatás elindítása (2010), majd a teljes szövegű anyakönyvi adatbázis (2013).

2000-től a közös egyházmegyei gyűjtemények (levéltár, könyvtár, kincstár) vezetője is.

Személyes elismerései közül kiemelkedik a Pauler Gyula-díj (2012) és a legrangosabb egyháztörténeti kitüntetés, a Fraknói Vilmos-díj (2023).

Lakatos Andor nemcsak levéltárvezető, hanem oktató is: a Tomori Pál Főiskola tanáraként is tevékenykedik.

A díjazottak névsora ITT olvasható.

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Bács-Kiskun vármegye Facebook-oldala

