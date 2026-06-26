Mintegy háromszáz gyermek él a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nevelőszülői hálózatában

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat gyermekvédelmi intézményeinek és nevelőszülői hálózatának támogatására a közelmúltban a Vajda-Papír egy évre elegendő higiéniai papírterméket adományozott. A 30 millió forint értékű, több mint 10 tonnányi adományt Szabadhegÿ Péter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke és a nevelőszülői hálózatban élő gyermekek vették át Vajda Attilától, a cég tulajdonos ügyvezető igazgatójától.

„A Magyar Máltai Szeretetszolgálat nevelőszülői hálózatában évente 300–330 gyermek fordul meg, a néhány napos kisbabáktól a tizenéves kamaszokig érkeznek újonnan elhelyezett gyermekek, mások pedig elkerülnek tőlünk, például örökbefogadó szülőkhöz” – mondta el Szabadhegÿ Péter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke.

A hálózat 1998-as megalapítása óta eltelt 28 év alatt 900 gyermeket neveltek fel a nevelőszülőink.

Fontos szempont, hogy mindenkit szakmával a kezében engedjünk el, szakgimnáziumban szerzett érettségivel vagy szakképesítéssel. Akik a 18. évük betöltése után is tanulnak, utógondozás keretében maradhatnak a nevelő családban, így jelenleg is van nálunk egy 25 éves fiatal, aki orvosnak tanul. A már kirepült gyerekek között akad ügyvéd, mérnök, doktori képzésben részt vevő fizikus, fociedző, erdész, politikus, bolti eladó és asztalos is, és van, aki úgy döntött, maga is a nevelőszülői hivatást választja.”

A gyermekek közel ötöde különleges szükségletű

A hálózatban nevelkedő gyermekek közel egyötöde különleges szükségletű. Vannak közöttük értelmi vagy testi fogyatékossággal élő, autizmus spektrumzavarral érintett, pszichés fejlődési zavarral küzdő vagy tartósan beteg gyermekek. Több nevelőszülő kifejezetten az ő ellátásukra szakosodott.

A Máltai Szeretetszolgálat nevelőszülői hálózata az ország 12 vármegyéjében jelen van, a legnagyobb számban Baranya, Borsod-Abaúj Zemplén, Heves és Pest vármegyékben, illetve a Jászságban. A nevelőszülők egynegyede városban, háromnegyede községben él. Családi hátterük igen sokféle: a gyermekáldást hiába váró fiatal pároktól a nagycsaládosokon és egyedülálló nőkön át egészen az idősebb házaspárokig, akiknek a saját gyerekei már kirepültek a fészekből, de úgy érzik, van még a szívükben elég szeretet ahhoz, hogy nehéz sorsú gyerekeken segítsenek.

Folyamatos kihívás az új nevelőszülők toborzása

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kiemelt feladatának tekinti az új nevelőszülők toborzását és felkészítését, minden évben újabb toborzókampányt hirdet. A gyermekvédelmi rendszerben folyamatosan szükség van olyan családokra, amelyek biztonságos, szeretetteljes környezetet tudnak biztosítani azoknak a gyermekeknek, akik átmenetileg vagy tartósan nem nevelkedhetnek vér szerinti családjukban. A legutóbbi nyíregyházi toborzási kampány 15 új jelentkezőt eredményezett, ami meghaladta az előzetes várakozásokat. A szakemberek szerint ez azt is jelzi, hogy

a nevelőszülői hivatás iránti társadalmi érdeklődés továbbra is jelen van, és több térségből is érkeznek jelentkezések.

Horváth Ádám, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nevelőszülői hálózatának vezetője elmondta: a nevelőszülői hivatás iránt érdeklődők átfogó képzésben és szakmai támogatásban részesülnek, munkájukat pedig a hálózat munkatársai a gyermekek elhelyezését követően is folyamatosan segítik. A nevelőszülővé válás összetett, több lépcsős folyamat: pszichológiai alkalmassági vizsgálat, 60 órás képzés, hatósági ellenőrzések és több hónapos adminisztratív eljárás előzi meg a gyermekek családba kerülését, így a teljes folyamat jellemzően akár egy évig is eltarthat.



A nevelőszülői hálózatának vezetője beszámolt arról is, hogy 2025. december 31-én 30 háromévesnél fiatalabb kisgyermek, 58 óvodás, 137 általános iskolás és 25 középiskolás fiatal állt a hálózat gondozásában, továbbá 23-an kérték folyamatban lévő tanulmányaik vagy más ok miatt, hogy 18. életévük betöltése után is a nevelőcsaládnál maradhassanak. Elmondta, hogy a tapasztalatok szerint a nevelőszülőkhöz került gyerekek legalább háromnegyede nagykorúvá válásáig a nevelőszülőknél marad. 2025-ben a Máltai Családok Háza Nevelőszülői Hálózata 14 gyereket „gondozott haza”, azaz ennyien tudtak visszakerülni vér szerinti családjukba. További 11 gyermek került örökbe fogadó szülőkhöz. Tavaly mindenkit beszámítva összesen 45 gyermek hagyta el a hálózatot, és 37 új gyermek érkezett.

Minden új nevelőszülő új lehetőség egy gyermek számára

Szabadhegÿ Péter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke kiemelte: „Minden új nevelőszülő új lehetőséget jelent egy gyermek számára.

A célunk, hogy minden olyan gyermek, aki nem maradhat a saját családjában, lehetőség szerint családi környezetben nevelkedhessen fel.

Ehhez azonban folyamatosan szükség van olyan elkötelezett emberekre, akik készek megnyitni az otthonukat és a szívüket egy nehéz sorsú gyermek előtt” – hangsúlyozta Szabadhegÿ Péter. A Máltai Szeretetszolgálat minden gyermekről szeretettel és odaadással gondoskodik, sorsukat nagykorúvá válásuk után is figyelemmel kíséri.

Komplex szociális támogatás a krízishelyzetbe került családoknak

Az eseményen bemutatták a szervezet fővárosi Kelta utcai Családok Átmeneti Otthonának munkáját is. A III. kerületben levő intézmény már a kilencvenes évek közepe óta fogad lakhatási krízisbe került családokat. Kezdetben a szeretetszolgálathoz forduló, lakhatási problémákkal küzdő családok számára biztosított átmeneti szállást és segítséget.

A szolgáltatás napjainkban az otthontalanná vált vagy krízishelyzetbe került, gyermekeket nevelő családok számára nyújt ideiglenes lakhatást, teljes körű ellátást és komplex szakmai támogatást. Célja, hogy segítse a családokat élethelyzetük stabilizálásában és az önálló életvitel feltételeinek megteremtésében.

Az otthon jelenleg 41 fő egyidejű elhelyezésére alkalmas, 12 lakószobában, és az ország egész területéről fogad családokat. Egyszerre általában 10–12 család él az intézményben. A gyermekek mellett anyákat és apákat is fogadnak, bár a legtöbb esetben az édesanya költözik be gyermekeivel. Jelenleg 26 gyermek él az intézményben szüleivel.

A családok jellemzően egy-másfél évet töltenek az otthonban. Ez idő alatta szakemberek segítséget nyújtanak a hivatalos ügyek intézésében, az álláskeresésben, valamint életvezetési és háztartás-gazdálkodási tanácsokkal támogatják a szülőket. Kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek fejlődésére és tanulmányi előmenetelére, segítik őket az oktatási intézményekben való helytállásban, valamint különböző szabadidős és közösségi programokat szerveznek számukra. Az ellátás részeként pszichológiai tanácsadást, mentálhigiénés támogatást, valamint jogi segítségnyújtáshoz való hozzáférést is biztosítanak.

A szakmai munka középpontjában a családok megerősítése, a gyermekek biztonságának megőrzése és a tartós lakhatási, illetve életvezetési megoldások megtalálásának támogatása áll.



A gyermekvédelemben a vállalati és civil szereplők együttműködése kulcsfontosságú

A gyermekek támogatása olyan ügy, amelyben a gazdasági szereplőknek is felelősségük van – hangsúlyozta Vajda Attila, a Vajda-Papír tulajdonos-ügyvezető igazgatója. „A gyermekvédelem területén dolgozó szakemberek és nevelőszülők nap mint nap olyan munkát végeznek, amelynek eredménye gyakran csak évek múltán válik láthatóvá. A cégek szerepe az, hogy ehhez a munkához stabil hátteret és kiszámítható támogatást biztosítsanak” – tette hozzá.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Kovács Bence

Magyar Kurír