Misszió a magyar filmért – Beszélgetés Pál Ákossal, a FILMIO vezérigazgatójával

A FILMIO fantázianév. Hosszasan gondolkodtak a márkanéven, fontosnak tartották, hogy utaljon a modern platformra, a streamingszolgáltatásra – mondta el a közgazdász végzettségű Pál Ákos, aki másfél évvel ezelőtt vette át az NFI vezetését. Akkor még Magyar Nemzeti Filmalapnak nevezték a szervezetet. 2019 év végén a hatáskörükbe került a tévéprodukciók finanszírozása is, és 2020 januárja óta Nemzeti Filmintézet néven folytatják a tevékenységüket. Első feladatuknak tekintették, hogy kidolgozzanak egy stratégiát küldetésük teljesítésére, ami nem más, mint a magyar film ismertségének és elismertségének növelése. Mi más lehetne a Nemzeti Filmintézet feladata? – kérdezte a vezérigazgató. Hozzátette: nagyon jó, hogy a magyar filmek egyre több csatornán láthatók, de hiányzott egy olyan platform, amelyen lehetőség szerint minden vagy legalábbis minél több magyar film elérhető. A munka érdemi része tavaly tavasszal kezdődött el. Pál Ákos büszke az intézet minden dolgozójára, kollégáira, akik valamilyen módon mindannyian részt vettek ebben a hatalmas munkában. Maga sem gondolta volna, hogy a felület létrehozása technikailag ekkora kihívást jelent. Partnerük az ezen a téren nagy tapasztalattal bíró Antenna Hungária, amely kifejlesztette a FILMIO platformot, és biztosítja a működéshez szükséges feltételeket.

Az NFI vezérigazgatója arról is beszélt, hogy sokféle lehetőség közül kellett választaniuk, és ők úgy döntöttek, hogy egy teljesen önálló, új oldalt indítanak, vállalva az ezzel járó összes kihívást és veszélyt is. Így jött létre a FILMIO, amely mintegy 220 alkotással, köztük 160 mozifilmmel indult tavaly novemberben. Az animációk, dokumentumfilmek és tévéfilmek mellett azóta már több mint 200 magyar mozifilm is látható a felületen, a kezdetektől mindmáig. Az online filmtár folyamatosan bővíti kínálatát, hetente két alkotással: egy felújított archív filmmel és egy, a közelmúltban készült kortárs alkotással.

A féléves tapasztalatot összegezve Pál Ákos megállapította: az önálló oldal indítása eddig messzemenően beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Az előfizetők száma már az induláskor meghaladta az eredetileg tervezettet, és azóta is folyamatosan nő. A digitális felújításnak és a restaurálásnak köszönhetően a filmek tökéletes kép- és hangminőséggel kerülnek a FILMIO kínálatába. A külföldiek számára angol, a hallássérültek számára magyar nyelvű felirat is elérhető a legtöbb alkotáshoz. A filmek mellett érdekes extratartalmak, interjúk, werkfilmek, előzetesek, jelenetfotók és eredeti plakátok között is böngészhetnek az oldal látogatói.

Kérdésünkre, hogy a mozifilmek mellett a tévéfilmek és a tévéjátékok is megtalálhatók-e a FILMIO kínálatában, az NFI vezetője emlékeztetett arra, hogy a tévéprodukciók készítése korábban külön iparághoz tartozott, hiszen a technikai megoldások mások voltak. Mára ez a két iparág, főként a streamingre készülő tartalomgyártás következményeként egyesült. Az elmúlt negyven év tévés alkotásainak nagy része azonban az MTVA tulajdonában van, így ezek közül jelenleg csak néhány látható a FILMIO-n. Itt szerzői jogi kérdések merülnek fel, de tárgyalnak arról, hogy amennyire csak lehetséges, teljes legyen a platform kínálata.

A vezérigazgató külön kiemelte: nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy minden jogdíjat kifizessenek. Amikor az emberek szörfölnek az interneten, és ilyen-olyan forrásból filmet néznek, legtöbbször nincsenek tudatában annak, hogy egyrészt jogszabályt sértenek, másrészt a cselekedetük erkölcsileg is kifogásolható. Aki belép a FILMIO honlapjára, az biztos lehet abban, hogy itt minden jogdíjat megfizettek, és a közreműködők megkapják az őket megillető összeget. Ezt a többi, legális platform is így csinálja. Ami viszont a FILMIO-nál különleges, az az, hogy a jogdíjak kifizetése után fennmaradó összeg nem profit. Ezt a pénzt visszaforgatják a magyar filmgyártásba, illetve a filmfelújításba. Amikor tehát valaki megnéz egy FILMIO-filmet, azzal egyrészt az elmúlt évek alkotásainak művészeit támogatja, másrészt hozzájárul a következő években születő filmek készítéséhez.

Pál Ákos szavaiból az is kiderült, hogy az új mozifilmek a tervek szerint a moziforgalmazást követően a FILMIO-n lesznek először láthatók, és számos tévéforgalmazásra szánt alkotásnak, rövidfilmeknek, dokumentumfilmeknek, sorozatoknak ezen az új platformon lehet a premierje.

A Nemzeti Filmintézet vezérigazgatója a jövőbeli terveikről elmondta: egy-egy adott film megtekintésére hamarosan előfizetés nélkül, „online mozijegy” vásárlásával is lehetőség lesz a FILMIO-n. Céljuk, hogy csatlakozzanak a FILMIO-hoz a visegrádi négyek filmintézetei, és így létrejöjjön egy soknyelvű és színes közép-európai filmtár. A vezérigazgató hangsúlyozta: a Nemzeti Filmintézet állami intézmény, közhasznú nonprofit zrt., amely nem a minél nagyobb nyereség elérését tartja az elsődleges céljának, hanem sokkal inkább az, hogy teljesítse a misszióját, azaz növelje a magyar filmek ismertségét és elismertségét. Biztató, hogy az előfizetők száma hétről hétre nő.

A FILMIO honlapja: www.filmio.hu. A havi előfizetési díj 1190 forint, lényegesen olcsóbb egy mozijegy áránál.

Néhány érdekesség a FILMIO kínálatából A magyar mozifilmkincsből több mint 120 felújított filmklasszikus tekinthető meg az oldalon, köztük az egyik első fennmaradt magyar mozifilm: a Casablanca Oscar-díjas rendezője, Michael Curtiz, azaz Kertész Mihály 1914-ben készült, A tolonc című filmje, az egyetlen, amelyben Jászai Mari látható. Szerepel a kínálatban az egyik legsikeresebb magyar vígjáték, a Kabos Gyula és Csortos Gyula főszereplésével készült Hyppolit, a lakáj, Perczel Zitával a Meseutó, Karády Katalinnal a Halálos tavasz, Törőcsik Marival a Körhinta. Irodalmi klasszikusok feldolgozásai is elérhetők, például az Egri csillagok, A Pál utcai fiúk (az első magyar film, amelyet Oscar-díjra jelöltek), A kőszívű ember fiai, Az aranyember, az Édes Anna vagy az Egy magyar nábob. Természetesen a két magyar Oscar-díjas alkotás is fent van a FILMIO-n: Szabó István Mephistója és Nemes Jeles László Saul fia című világhírű filmje. Az elmúlt három évtizedben készült filmek közül mintegy 50 alkotás látható jelenleg, köztük a Valami Amerika mindhárom része, a Kincsem, A Viszkis, a Liza, a rókatündér, a Megdönteni Hajnal Tímeát. A felújított régi filmekben Törőcsik Mari több mint 20, Cserhalmi György 14, Latinovits Zoltán és Sinkovits Imre 13-13, Madaras József 12, Darvas Iván 10, Bálint András 10, Kállai Ferenc 10, Kozák András 10 szerepben látható.

Szerző: Bodnár Dániel

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata az Új Ember 2021. május 30-i számában, a Mértékadó kulturális mellékletben jelent meg.