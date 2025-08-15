Mladifest 2025 – Idén is megrendezték az ifjúsági fesztivált Međugorjéban – KÉPRIPORT

A međugorjei ifjúsági fesztiválra minden évben általában több mint 40 ezer fiatal és 700 pap érkezik, a világ minden tájáról.

A fesztivál egyfajta lelkigyakorlat, amely egy héten át imádkozással, előadásokkal, tanúságtételekkel, társasági eseményekkel, zenével és különböző, fiataloknak szóló programokkal várja a résztvevőket. Ezek mellett vannak előadások és gyertyás felvonulás is.

Minden nap 7.30-kor indul reggelivel, majd a templom mögötti helyszínen 9.00-kor kezdődik a program. Az imádság, előadások, tanúságtételek és tánccal kísért zene délig tart. Ezt követően szabadidő van ebédig, körülbelül 14 óráig.

Az előadások 16 órakor folytatódnak., majd a rózsafüzér imádsága és a szentmise jön.

A szentmise után kezdődik az esti program, amely minden nap más és más: imádság, körmenet, előadások, koncertek és még sok más. Ezek este 10 vagy 11 óráig tartanak. Utána kezdődik a nem hivatalos rész – éneklés, tánc és vidámság kis csoportokban a templom előtt, amely gyakran éjfélig vagy még tovább is tartanak.

Az idei fesztivál augusztus 4-én este 6-kor kezdődött rózsafüzérrel, és 8-án hajnali 5 órai kezdettel bemutatott szentmisével ért véget a Križevac-hegyen.

A jövő évi Mladifestet 2026. augusztus 1–6. között szervezik meg.

Forrás: Mladifest

Fotó: Međugorje Youth Festival

Magyar Kurír