Mladifest 2025 – Idén is megrendezték az ifjúsági fesztivált Međugorjéban – KÉPRIPORT

Kitekintő – 2025. augusztus 15., péntek | 19:10
42

Az idei, 36. Mladifest ifjúsági fesztivált augusztus 4–8. között rendezték meg Međugorjéban, a „világ gyóntatószékében”. Mottójául az „Indulunk az Úr házába!” (Zsolt 122,1) szentírási idézetet választották.

A međugorjei ifjúsági fesztiválra minden évben általában több mint 40 ezer fiatal és 700 pap érkezik, a világ minden tájáról.

A fesztivál egyfajta lelkigyakorlat, amely egy héten át imádkozással, előadásokkal, tanúságtételekkel, társasági eseményekkel, zenével és különböző, fiataloknak szóló programokkal várja a résztvevőket. Ezek mellett vannak előadások és gyertyás felvonulás is.

Minden nap 7.30-kor indul reggelivel, majd a templom mögötti helyszínen 9.00-kor kezdődik a program. Az imádság, előadások, tanúságtételek és tánccal kísért zene délig tart. Ezt követően szabadidő van ebédig, körülbelül 14 óráig.

Az előadások 16 órakor folytatódnak., majd a rózsafüzér imádsága és a szentmise jön.

A szentmise után kezdődik az esti program, amely minden nap más és más: imádság, körmenet, előadások, koncertek és még sok más. Ezek este 10 vagy 11 óráig tartanak. Utána kezdődik a nem hivatalos rész – éneklés, tánc és vidámság kis csoportokban a templom előtt, amely gyakran éjfélig vagy még tovább is tartanak. 

Az idei fesztivál augusztus 4-én este 6-kor kezdődött rózsafüzérrel, és 8-án hajnali 5 órai kezdettel bemutatott szentmisével ért véget a Križevac-hegyen.

A jövő évi Mladifestet 2026. augusztus 1–6. között szervezik meg.

Még több fotó és videó tekinthető meg a Međugorje Youth Festival hivatalos Facebook-oldalán.

Ezen az oldalon angol, horvát és szlovén nyelven további információk olvashatók.

Forrás: Mladifest

Fotó: Međugorje Youth Festival

Magyar Kurír

#ifjúság #kegyhelyek #programok #találkozó

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató