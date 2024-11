Modern Közel-Kelet tanulmányok – Új mesterképzést indít a Pázmány a globális kihívások megértéséért

– Milyen szakmai és tudományos szempontok alapján alakult meg az új Modern Közel-Kelet tanulmányok mesterképzés a Pázmány BTK-n?

– A Közel-Kelet közel van hozzánk. Nemcsak azért, mert gyorsuló világunkban a legtöbb közel-keleti város Budapestről néhány óra alatt elérhető, és nem csupán az okból, mert az újságok hasábjain mostanában minden második-harmadik hír Iránról, Izraelről, Dubajról, Szaúd-Arábiáról, a Hezbollahról, vagy éppen a jemeni húthi lázadókról szól, de azért is, mert az iszlám itt van körülöttünk. Európa nyugati felén sorra nyílnak a muszlim teológiát oktató intézmények, és az együttélésből fakadó kérdések nem csak a kutatókat, de a társadalom szélesebb rétegeit is igencsak foglalkoztatják. Nem kell különösebb jóstehetség ahhoz, hogy kijelentsük: ezek a problémák a következő generáció számára – akarva akaratlanul – új kihívásokat fognak jelenteni Magyarországon is.

A néhány évvel ezelőtti „gázárrobbanást” követő külpolitikai útkeresések során az is nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar külpolitikai és külgazdasági kapcsolatok is jelentősen bővíthetők még a régióban.

Ugyanakkor azt is látjuk, hogy rendkívül kevés ember van az országban, aki valóban értené, mi is zajlik napjainkban a Közel-Keleten, aki első kézből, helyi forrásokból, és nem csupán a New York Times vagy tekintélyes más nyugati források közvetítésével lenne képes tájékozódni ebben a világban. Ezen kihívásokra és igényekre válaszolva alakítottuk ki az új szak képzési struktúráját.

– Milyen egyedi perspektívákat és megközelítéseket kínál ez a képzés a Közel-Kelet tanulmányozásában?

– Mindig is azt gondoltam, hogy az egyetemi képzés célja nem az, hogy lexikális adatokat tanítsunk meg a diákoknak és ezeket később számonkérjük tőlük, hanem az, hogy megtanítsuk őket gondolkodni. Lehetőleg több diszciplínában is egyszerre, hogy egy problémát több nézőpontból, különböző módszerekkel megközelítve, minél részletgazdagabb – és ezért tökéletesebb – képet alkothassanak maguknak az őket körülvevő világról, és így minél jobb válaszokat adhassanak azokra a komplex problémákra, amelyekkel a valóságban találkoznak majd. Az új szak ezt a nézőpontot igyekszik a gyakorlatban is megvalósítani.

Így például az új képzési program különlegessége, hogy ötvözi a Magyarországon eddig csak külön intézményekben elsajátítható bölcsészettudományi (történeti- és magas szintű nyelvi ismeretek), illetőleg társadalomtudományi (gazdasági, politológiai, szociológiai) nézőpontokat és megközelítési módokat, és ezeket egyetlen interdiszciplináris mesterképzés keretei közé integrálja, annak érdekében, hogy a végzett hallgatók megfelelő válaszokat tudjanak adni a kortárs kihívásokra (klímaváltozás, demográfia, migrációs trendek, terrorizmus elleni küzdelem, stb.).

Ugyancsak egyedi a képzés komparatív jellege, amellyel a közel-keleti régió domináns politikai diskurzusait vagy a térség egymással is versengő, meghatározó régióinak/országainak eltérő társadalmi és politikai berendezkedéseit vizsgálja.

Újdonság a képzési programban az iszlám európai térnyerésével, a kontinensen egyre érezhetőbbé váló muszlim jelenléttel, illetőleg – ehhez kapcsolódóan – az iszlám világban a nem muszlimokkal való tartós együttélés kihívásaira adott elméleti és gyakorlati kihívásokkal és az ezekre adott válaszokkal és gondolkodási mintákkal való szembenézés is.

A képzés átfogó jellegét erősíti, hogy a régió összes nagy kulturális és politikai központját (az Öböl-térség, Izrael, Törökország és Irán) a látókörébe vonja, ezzel párhuzamosan lehetőséget teremt a térség négy nagy kulturális nyelve közül (arab, héber, perzsa, török) egy nyelv alapjainak elsajátítására is. Nem utolsó sorban a képzési struktúra újdonsága, hogy egy év alatt lehetővé teszi a mesterdiploma megszerzését.

– Milyen fő tantárgyakat tartalmaz a képzés?

– Kedvcsinálóul néhány cím a képzési hálónkból, a teljesség igénye nélkül: Az iszlám Európában, euróiszlám, iszlamofóbia; Biztonságpolitika, kiberbiztonság a Közel-Keleten; Demokrácia, emberi jogok és a nők helyzete a Közel-Keleten; Éghajlatváltozás, demográfiai robbanás és migráció a Közel-Keleten; Az izraeli-palesztin konfliktus története. És még sorolhatnám…

– Hogyan illeszkedik ez a képzés a BTK meglévő programjai közé, és milyen interdiszciplináris lehetőségeket kínál a hallgatóknak?

– Új képzésünk számos kapcsolódási pontot kínál a nemzetközi tanulmányok, a politológia, a történelem vagy éppen idegen nyelvszakos diákok számára. De meg merném kockáztatni, hogy például a kommunikáció szakos hallgatók körében is érdeklődésre tarthat számot. Egy-egy nagyobb újság vagy internetes folyóirat külpolitikai rovatának szerzői között alig-alig találunk olyanokat, akik első kézből ismernék azt a világot, amiről nap mint nap híreket szolgáltatnak. Ez a tendencia most megfordítható lehet.

– Milyen karrierlehetőségeket nyithat meg ez a mesterképzés a végzettek számára?

– Végzett hallgatóink jó eséllyel indulhatnak a munkaerőpiacon. Diplomájukkal könnyebben el tudnak majd helyezkedni diplomáciai vonalon, külügyi- vagy külgazdasági szolgálatban, az államigazgatásban, a Magyarországon egyre nagyobb számban működő közel-keleti vállalatok magyar érdekeltségeinél, vagy magyar vállalatok közel-keleti kirendeltségein, esetleg szakújságíróként az írott vagy a digitális média világában. Egy európai világnyelv magas szintű ismeretével, esetleg másutt szerzett jogi, közgazdasági vagy biztonságpolitikai végzettséggel kombinálva az új diploma további álláslehetőségek tucatjait nyitja meg az érdeklődő hallgatók előtt.

Forrás és fotó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK

Magyar Kurír