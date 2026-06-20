Mohos Gábor püspök: A szívünkért folyik a küzdelem – Pap- és diakónusszentelés Esztergomban

Mohos Gábor esztergom–budapesti segédpüspök homíliájában a keresztény hivatás lényegéről, az életszentségre szóló meghívásról, valamint a papi szolgálat öröméről és felelősségéről elmélkedett.

A szentelendőkhöz és a jelenlévő hívekhez szólva hangsúlyozta:

az ünneplés alapja „az isteni élet kiáradása”, amelyet Krisztus bőségesen, túlcsorduló mértékkel akar nekünk adni.

Mint mondta, ebben az új életben a keresztségünk által részesültünk, amikor a Mennyei Atya gyermekeivé lettünk. Ez az élet „Isten szívéből fakad és mindent megújít”, helyreállítja azt, amit a bűn megsebzett. A szentelendők különleges kegyelmi ajándékot kapnak arra, hogy ennek az új életnek a kibontakozását segítsék embertársaik életében.

A segédpüspök idézte a II. Vatikáni Zsinat tanítását Jézus Krisztusról, aki „emberi kézzel dolgozott, emberi értelemmel gondolkodott, emberi akarattal cselekedett, emberi szívvel szeretett”. Hangsúlyozta:

Krisztus nemcsak példát adott, hanem utat is nyitott az ember számára, amelyen járva „az élet és a halál megszentelődik és új értelmet nyer”.

Mohos Gábor kitért XIV. Leó pápa nemrég megfogalmazott üzenetére is, amelyet Jézus Szentséges Szívének ünnepére küldött a papoknak. A Szentatya szavait idézve emlékeztetett: „Az életszentség nem egy lehetőség a sok közül, és nem is elvont eszmény: minden olyan ember legmélyebb identitását érinti, aki részesedni akar a Feltámadott életében.” A pápa azt is hangsúlyozta, hogy a papok számára ez a meghívás „különösen radikális”.

A püspök örömét fejezte ki, hogy a Szentatya valódi atyai szeretettel fordul a papok felé, ugyanakkor rámutat: ez a szeretet nem csupán együttérzés, hanem meghívás Krisztus követésére. XIV. Leó pápa szavait idézve kiemelte: „a tőlünk kért szentség bizalomteli ráhagyatkozás: engedni, hogy Szentlelke átalakítson bennünket”.

A homília következő részében a papi és keresztény hivatás drámai valóságáról beszélt. A Krónikák könyvének olvasmánya kapcsán arra emlékeztetett, hogy a prófétai hivatás hiteles megélése akár a vértanúságig is vezethet. Jézus szavait idézve figyelmeztetett: „Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.”

Mohos Gábor hangsúlyozta, hogy a keresztény ember szívéért folyamatos küzdelem zajlik. Jézus világossá teszi: nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni. Vagy teljesen Istené a szívünk, vagy megosztottá válik, és valami más kezdi irányítani az embert.

A segédpüspök arról is beszélt, hogy

a jó és a rossz közötti harc végigvonul az emberiség történelmén, és ott zajlik minden ember szívében is. Ebben a küzdelemben az imádság, a böjt, a jócselekedetek és az Egyház hiteles tanításához való ragaszkodás jelenti a legfontosabb segítséget.

Mint fogalmazott: „Nem hirdethetünk más evangéliumot, mint amit kétezer éve őriz Jézus Krisztus egyháza.”

Mohos Gábor ugyanakkor Jézus vigasztaló szavaira is felhívta a figyelmet:

Krisztus olyan Atyának mutatja be Istent, aki ismeri az ember szükségleteit, nehézségeit és küzdelmeit, ezért óv bennünket az aggodalomtól, és arra hív, hogy Isten országát keressük.

Mint mondta, az aggodalom lekötheti az ember szívét, és akadályozhatja az evangélium szabad szolgálatában. Jézus ezért arra tanít, hogy a jelenben éljünk. „Elég a mának a maga baja” – idézte az evangéliumot. A püspök hangsúlyozta:

a múlt emlék, a jövő elképzelés, Isten pedig a jelenben akar találkozni velünk és formálni bennünket a Szentlélek által.

Homíliája végén Szent Pál szavait idézve emlékeztetett arra, hogy a keresztény hűség alapja maga Isten hűsége: „Hűséges az Isten, aki által meghívást kaptatok Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe.”

Mohos Gábor arra kérte a jelenlévőket, hogy imádsággal és személyes jelenlétükkel kísérjék a szentelendőket, hogy a ma kapott ajándékot és feladatot egész életük során Isten dicsőségére és az Egyház javára tudják kibontakoztatni és gyümölcsöztetni.

Szerző: Zsuffa Tünde

Forrás:Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír