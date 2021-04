Mozdulj! – Ima- és segítőcsoportok az egészségügyi dolgozókért

László Viktor alapító-főszervező elmondta, hogy miután látták, mennyire le vannak terhelve azok, akik a legtöbbet tesznek a betegek gyógyulásáért, úgy érezték, eljött a cselekvés ideje, amikor mindenki lehetőségéhez mérten gyakorlati módon is szolgálhat. Hozzátette, a segítségnyújtás módja nagyon sokoldalú lehet, mint például önkéntes munka a kórházakban, egészségügyi dolgozók gyermekei számára online korrepetálás felajánlása, tárgyi eszközök adományozása, szolgáltatások ingyenes biztosítása vagy ápolók számára egy sütemény elkészítése.

A szervezők fontosnak tartják, hogy lelki táplálék is bejusson az intézményekbe, így többek között bibliákat és igés kártyákat is továbbítanak a helyi kapcsolattartóknak. „Hálás a szívünk, hogy a felhívás közzététele után napról napra egyre több segítőcsoport jött létre országszerte, és megkezdődött az egészségügyi dolgozók aktív támogatása” – fejezte be a főszervező.

Sok csoportban gyorsan elindult a tárgyi eszközök és szolgáltatások felkínálása. Az egyik ilyen közösség koordinátora így jellemezte a tagok aktivitását: „Jöttek gazdák, akik több mint 500 liter gyümölcslevet hoztak a termésükből. Volt, aki a nővérkéket fuvarozta a munkába. Nagylelkű cégvezetők a legkülönfélébb szolgáltatásaikat ajánlották fel. Nagyon sokan meleg ételt, gyümölcsöket, süteményeket hoztak.”

Az Ez az a nap! célja, hogy minden városban alakuljon ilyen csoport, ezért arra kér minden jószándékú tenni akaró embert, hogy jelentkezzen regionális kapcsolattartónak, vagy lépjen be a már megalakult helyi Facebook-csoportba.

