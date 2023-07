Műemléképület felújításával és bővítésével négycsoportos katolikus óvodát alakítanak ki Keszthelyen

A helyszínen, a Vásártér közelében álló, százhatvan éve épült Kiskastély előtt tartott sajtótájékoztatón az érsek azt mondta: az Egyház azért is tartja fontosnak a nevelési-oktatási feladatokat, mert évszázados tudással, tapasztalattal tud részt venni egy közösség, egy város életében.

Keszthely a régióban központi szerepet tölt be szellemi, kulturális és vallási értelemben. Az érsekség azért is vásárolta meg a műemléki Kiskastélyt, mert „megéri az a szellemi érték”, ami a felújításával együtt jár. Az óvoda indításával olyan szellemiséget szeretnének megjeleníteni, amely a keresztény emberképből, az Egyház feladatából és küldetéséből fakad, de a gyökereinket, a múltunkat is tiszteletben tartja – fogalmazott az érsek. – Az Egyház ügyel arra, hogy sosem idegentestként vegyen ebben részt, hiszen nem valami területet akarunk birtokolni, hanem egy élettérnek, egy közösségnek az életét szeretnénk a tudással, tapasztalattal gazdagítani.

Így tekintünk itt az oktatási intézmények fejlesztésére is. Keszthely a régióban a mindennapi életben – mind szellemi, mind kulturális életben – központi szerepet tölt be. Igaz ez a vallási életre is, hiszen az itt jelenlévő plébános atyák Keszthely környékén lévő települések lelki gondozását is végzik. Tehát nemcsak a közélet vagy a mindennapi életben jelent egyfajta központot, hanem vallási élet szempontjából is. Ezért is fontos és talán szimbolikus, hogy ezen a helyen van lehetőség az óvoda megújítására úgy, hogy egyébként ezzel a vállalással a városnak egy korábbi igényén is tudunk jó irányban, és a korábbi szellemiségnek megfelelően segítséget nyújtani, ami öröm számunkra – mondta Udvardy György érsek.

Nagy Bálint, a térség fideszes országgyűlési képviselője, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedési államtitkára arról beszélt, hogy a városkép szempontjából is fontos az évtizedek óta elhanyagolt épületegyüttes helyreállítása. Az Egyházzal való együttműködés pedig azért is közös érdek, mert mindig jó gazdája, vagyonkezelője a rábízott ingatlanoknak, továbbá a gyermekeink védelme szempontjából az Egyházra mindig számíthat lehet.

Manninger Jenő polgármester (Fidesz-KDNP) szerint nagyon jelentős esemény a város életében az óvoda létesítése, mert nemcsak egy évtizedek óta elhanyagolt állapotban lévő épület újul meg, hanem az első egyházi óvodának is helyet ad majd. Az új intézmény az iskolavárosnak is tekintett Keszthelyen tovább erősíti az oktatási rendszert – mondta.

Őry Gábor, a Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola igazgatója azt mondta, régóta tervezték a városban katolikus óvoda indítását, amivel teljes oktatási spektrum valósul meg, hiszen óvoda, általános iskola és középiskola egyaránt működik majd katolikus fenntartásban. Az óvoda egyben utánpótlást biztosít az iskolának is, közösségi, vallási programjaikat pedig közösen szervezik majd az iskolával.

Az érsekség tájékoztatója szerint a kormány és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia óvodafejlesztési programja részeként, a Miniszterelnökség kezelőszerveként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával alakítják ki az óvodát mintegy 2,5 milliárd forintból. A kétszintes, százhatvan éve épült Kiskastély falai között egykoron gazdasági tanintézet működött, de a sokszoros átépítések során irodáknak, raktáraknak és lakásoknak is helyet adott.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Videó: Veszprémi Érsekség

Magyar Kurír