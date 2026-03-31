Mustármagból terebélyes életfa – Húszéves az Erdélyi Mária Rádió

Vidican-Lokodi Tünde szerkesztőasszisztens foglalta össze az évfordulós ünnepség eseményeit és hangulatát. Írását szerkesztve közöljük.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe a hivatalos tavaszi időszak első jelentős ünnepe, amikor már lassan újjáéled a természet, s „virágba” borul minden. Ilyen virágos ünneplőbe öltözött a mi lelkünk is, akik az Erdélyi Mária Rádió nagy családjának vagyunk tagjai, hiszen épp húsz évvel szentelték fel a nagyváradi stúdiót és annak kápolnáját, húsz éve szól töretlenül az örömhír hangja az éter hullámain keresztül.

Erdély különböző pontjairól érkezett zarándok testvérekkel, valamint a meghívott testvérrádiók képviselőivel együtt a püspöki palota szépségeit csodálhattuk meg, majd együtt vettünk részt a legszentebb áldozat bemutatásán, a székesegyházban.

Az ünnepi szentmisén – amelyet Böcskei László nagyváradi megyéspüspök celebrált – jelen voltak a Mária Rádió egykori műsorigazgatói, önkéntes papok, a rádió vezetősége, munkatársak, önkéntesek és a Mária Rádió Világcsaládjának elnöke, Vittorio Vicardi is.

A főpásztor beszédében hangsúlyozta: ha megfigyeljük az üdvtörténetet, minden eseménynek helye van Isten nagy tervében, és éppen így van ez a Mária Rádió esetében is.

Fontos szerepet tölt be a rádió, hiszen számtalan otthonba viszi el Isten szeretetének üzenetét, sok magányos szívben éleszti a remény lángját.

A szentmise végén Szatmári Ferenc alapító elnök beszédében emlékezett a múltra, az indulásra, hálát adva mindenki munkájáért, majd kijelentette, bár bizonytalan időket élünk, ő bizalommal tekint a jövőbe, mert tudja, a Szent Szűz oltalma alatt vagyunk.

Ezután Karácson Tibor, a rádió műsorigazgatója emlékdíjakat osztott ki azon önkéntesek számára, akik Nagyváradon a kezdetektől hűségesen kitartottak a rádió mellett.

Az emlékdíj Dallos Ági néhai önkéntes nevét viseli, elismerésül a sok évi szolgálatáért és munkásságáért.

A szentmise végén együtt mondtuk el a Mária Rádió felajánló imáját, mellyel ismételten a Szűzanya oltalmába ajánlottuk magunkat, szolgálatunkat.

Az ünnepi liturgia végén szeretetvendégségen vettünk részt, ahol hálánkat és örömünket fejeztük ki egymás iránt.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Szöveg: Vidican-Lokodi Tünde szerkesztőasszisztens

