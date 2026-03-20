Mutasd meg, hogyan formált a hit! – Nagyböjti lelkigyakorlat Udvardy György érsekkel (5. rész)

A szentmise elején a főpásztor szeretettel köszöntötte a jelenlévőket és azokat is, akik online kapcsolódtak be az imádságba. Külön köszöntötte az egyetemi lelkészséghez tartozó fiatalokat. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a nagyböjti készület idején a szentgyónásra is lehetőség nyílik.

A szentmisében külön imádkoztak azokért is, akik gyermekáldásért könyörögnek, kérve Isten kegyelmének kiáradását életükben.

Elmélkedésében Udvardy György érsek felidézte a nagyböjti lelkigyakorlat eddigi állomásait: a befogadás szertartását, a gonosz hatalmának megtöréséért mondott imát, a katekézist és a tradíció – vagyis az egyházi kincsek átadásának – témáját.

Az ötödik alkalom egy újabb lépést jelent ezen az úton, amikor az Egyház kéri, hogy adjuk vissza azt, amit kaptunk. Ez a visszaadás nem egyszerű elszámolás, hanem annak megvallása, hogy a hit hogyan formálta az ember életét. „Mit jelent számodra a hit? Hogyan alakította a gondolkodásodat, a cselekedeteidet, az életedet?” – ezek a kérdések állnak a redditio középpontjában.

A hit, amely átalakít

A hit nem csupán ismeret, hanem életformáló erő – hangsúlyozta elmélkedésében Udvardy György érsek. – A hitvallás, amelyet vasárnapról vasárnapra elmondunk, képes megváltoztatni az ember gondolkodását, kapcsolatait és döntéseit.

A megtérés konkrét gyümölcsökben válik láthatóvá. Kiengesztelődés a másikkal, bocsánatkérés és megbocsátás, nagylelkűség a kicsinyesség helyett, bátorság a félelem helyett.

A hit új értelmet ad az életnek

– fogalmazott a veszprémi érsek, rámutatva, hogy amit korábban fontosnak tartottunk, az a hit fényében új megvilágításba kerül.

A redditio nem pusztán visszaadás, hanem örömteli beszámoló a növekedésről. Az ember tanúságot tesz arról, hogyan alakította őt a hit: felismeri és megvallja bűneit, elindul a változás útján, törekszik a krisztusi erényekre: szeretetre, békességre, jóságra – fejtette ki a főpásztor. Külön kiemelte, hogy a keresztény élet egyik legfontosabb igazsága, hogy képesek vagyunk növekedni. „Abban a pillanatban, amikor azt mondom, hogy már kész vagyok, valójában feladtam a fejlődést” – figyelmeztetett.

Az imádság és a közösség ereje kapcsán hozzátette: a hit visszaadásának fontos része az imádságban való elmélyülés is. A keresztény ember az Atyához imádkozik, Krisztus által, a Szentlélekben; és imádsága nemcsak személyes, hanem közösségi is.

Udvardy György érsek rámutatott: a hit növekedése abban is megmutatkozik, hogy az ember másokért is imádkozik, hordozza testvérei örömét és szenvedését, otthonra talál a liturgiában. A vasárnapi szentmise „csúcs és forrás”, amelyből a hétköznapok élete táplálkozik.

A hit visszaadásának része az is, hogy az ember megtalálja helyét a közösségben, és szolgálni kezd. A plébániai élet számtalan lehetőséget kínál – a liturgiában, a karitászban, a közösségi élet szervezésében. Az Egyház előtt ma is számtalan lehetőség áll, különösen a családok, fiatalok és rászorulók felé, és ehhez elkötelezett emberekre van szükség – emelte ki a főpásztor.

A hit végső kiteljesedése pedig a misszió: részesedni az Egyház küldetésében, hirdetni az evangéliumot, megélni és továbbadni a húsvéti örömhírt.

A katekézis végén a veszprémi érsek arra bátorított mindenkit, hogy fedezze fel a hit örömét, és ne féljen tanúságot tenni arról, amit Istentől kapott.

Amit kaptunk, azt életünkkel ajándékozzuk vissza.”

A nagyböjti idő így nemcsak felkészít a húsvétra, hanem arra is meghív, hogy életünk egyre inkább Krisztuséhoz hasonlóvá váljon – mondta ötödik nagyböjti elmélkedésében Udvardy György érsek.

Március 25-én, szerdán 18 órakor folytatódik a főpásztor vezette nagyböjti lelkigyakorlat a Feltámadt Üdvözítő-templomban.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

